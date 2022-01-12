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12.01.2022 10:46
Рубрика: Происшествия

Курганца осудили условно за экстремистские призывы и хранение оружия

Текст: Валентина Пичурина (Курган)

Курганский городской суд признал 45-летнего местного жителя виновным в совершении ряда преступлений, связанных с публичными призывами экстремистской направленности, незаконным изготовлением и хранением наркотиков, а также хранение оружия, боеприпасов, взрывных устройств.

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Уголовное дело расследовало следственное подразделение УФСБ России по региону. Как рассказали в пресс-службе ведомства, мужчина размещал на своих страницах в социальных сетях тексты и фотографии с призывами насилия в отношении представителей органов государственной власти. В комментариях прослеживалась та же позиция к гражданам еврейской национальности. Это делалось для того, чтобы вызвать чувство вражды по мотивам идеологической, национальной и расовой ненависти.

Кроме того, в квартире подсудимого оперативники изъяли свыше 600 граммов марихуаны, которую он выращивал в собственном гараже, переоборудовав его под теплицу. И целый склад оружия: самодельные взрывные устройства, мелкокалиберная винтовка и около тысячи патронов.

Суд приговорил курганца к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор вступил в законную силу.

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