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12.01.2022 16:04
Рубрика: Общество

На Ямале спасли беременную пациентку с тяжелым течением COVID-19

Текст: Татьяна Воробьева

Больше месяца врачи ноябрьской больницы сражались за жизнь будущей матери, у которой очень тяжело протекала коронавирусная инфекция. Сейчас, сообщает пресс-служба медучреждения, пациентка чувствует себя гораздо лучше и готовится ехать домой.

Фото: Елена Елисеева/РГ
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Госпитализировали 39-летнюю Олесю в конце ноября. Она находилась на 24 неделе беременности - это ее второй ребенок, старшая дочка уже студентка.

Из-за COVID-19 у женщины было поражено 27 процентов легких, ей становилось все хуже. Пациентку перевели в реанимацию, подключили к аппарату ИВЛ, началась настоящая борьба врачей с болезнью. Ямальцы с помощью телемедицины консультировались с коллегами из столичного исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова, меняли тактику лечения.

В канун Нового года женщину перевели в отделение патологии беременности перинатального центра. Малыша удалось сохранить: в семействе ждут появления на свет еще одной девочки.

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