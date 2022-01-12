На Ямале спасли беременную пациентку с тяжелым течением COVID-19

Больше месяца врачи ноябрьской больницы сражались за жизнь будущей матери, у которой очень тяжело протекала коронавирусная инфекция. Сейчас, сообщает пресс-служба медучреждения, пациентка чувствует себя гораздо лучше и готовится ехать домой.

Госпитализировали 39-летнюю Олесю в конце ноября. Она находилась на 24 неделе беременности - это ее второй ребенок, старшая дочка уже студентка.

Из-за COVID-19 у женщины было поражено 27 процентов легких, ей становилось все хуже. Пациентку перевели в реанимацию, подключили к аппарату ИВЛ, началась настоящая борьба врачей с болезнью. Ямальцы с помощью телемедицины консультировались с коллегами из столичного исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова, меняли тактику лечения.

В канун Нового года женщину перевели в отделение патологии беременности перинатального центра. Малыша удалось сохранить: в семействе ждут появления на свет еще одной девочки.