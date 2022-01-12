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12.01.2022 15:14

На Южном Урале вырастет господдержка сельского хозяйства

Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 6(8654)
В минувшем году, несмотря на неблагоприятные погодные условия, в регионе собрали зерна больше, чем в 2020-м. Увеличилось производство масличных культур: получено более 175 тысяч тонн маслосемян - это рекордный для области показатель. Сельхозпредприятия нарастили производство картофеля на 13 тысяч тонн - до 100 тысяч, что позволит дотянуть на своих запасах до нового урожая. В ноябре-декабре в птицеводстве и свиноводстве отметили положительную динамику: подросли поголовье и продуктивность, и это задел на новый год.

Заметный рост в областном минсельхозе связывают с существенной господдержкой аграрного сектора - она в 2021 году составила 2,826 миллиарда рублей, что на 120 миллионов больше, чем годом ранее. В виде длинных льготных кредитов аграрии получили 3 миллиарда рублей, а еще взяли 19 миллиардов в качестве коротких льготных займов. Но будущий сезон должен стать "урожайнее" с финансовой точки зрения. В частности, расходы бюджета на строительство новых объектов АПК увеличатся вдвое - до 200 миллионов рублей, вырастет субсидия на приобретение минеральных удобрений и значительно, до 314 миллионов, - региональная субсидия на покупку сельхозтехники и оборудования.

В 2020 году малые предприятия АПК произвели 39 процентов всей продукции, поэтому они останутся в числе получателей мер поддержки

По данным первого замминистра сельского хозяйства Южного Урала Александра Завалищина, в 2020 году малые предприятия АПК произвели 39 процентов всей продукции, в том числе 57 процентов зерновых и зернобобовых культур, поэтому они точно останутся в числе получателей мер поддержки. Субсидии и целевые гранты, к примеру, рассчитаны на начинающих фермеров и семейные фермы, на эту категорию будет сориентирована и программа "Акселерация субъектов МСП". В 2021-м гранты на 55 миллионов рублей по программе "Агростартап" получили 20 фермеров, субсидии на 10 миллионов - семь кооперативов. С этого года для МСП появится новый вид поддержки - гранты по программе "Агротуризм".

Одним из приоритетных направлений нынешнего аграрного сезона, отмечают кураторы АПК, станет выращивание картофеля и овощей открытого грунта. Посевные площади под эти культуры увеличатся, а прямые субсидии подрастут на 13,7 миллиона, составив 41 миллион рублей. Плюс при выплате субсидий на приобретение удобрений планируется установить повышающую ставку для предприятий, производящих картофель и овощи. Строить с господдержкой современные высокотехнологичные хранилища сельхозпроизводителям поможет программа "капексов" (capex - компенсация части прямых понесенных затрат). Кроме того, региональное министерство обратилось в Минсельхоз России с тем, чтобы выращивание продовольственного картофеля рассматривалось как приоритетное направление при стимулирующем субсидировании, что обеспечит дополнительное финансирование профильным хозяйствам.

С 2022-го начинает также действовать новая госпрограмма эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса. Челябинской области на ее реализацию выделено 74 миллиона рублей. В Минсельхозе РФ прошли предварительный отбор проекты нескольких хозяйств: одно из них готово заняться гидромелиорацией, другое - известкованием почв, а более 15 предприятий рассчитывают вовлечь в оборот новые земли.

Фермеры смогут построить личное жилье на сельскохозяйственных землях
В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Господдержка АПК

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