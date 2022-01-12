На Урале актеры дали спектакль в обесточенном доме-расческе

Кто предупрежден, тот вооружен, думала я, собираясь на спектакль и кладя в сумку фонарик.

- Играть будем в темноте, здание обесточено, - заранее предупредили зрителей, мгновенно расхватавших бесплатные билеты в поликлинику.

Нет, я ничего не перепутала, хотя актеры тоже были с фонариками. За несколько дней до Нового года театр О.С.Т. пригласил зрителей на премьеру спектакля "Дом, в котором…" - в дом, где раньше была поликлиника. Врачи и пациенты переехали в новое здание, а это, донельзя обветшавшее изнутри и снаружи, смиренно ждало своей участи. От печальной судьбы прочих старых построек Екатеринбурга его спасла всемирная известность и статус объекта культурного наследия федерального значения.

В книгах по архитектуре это здание на проспекте Ленина, 52 именуется домом-расческой. Он входит в состав большого комплекса, который называется "Дома Гостяжпромурала" и состоит из восьми жилых корпусов, объединенных одним адресом, наземными коридорами, общей историей и славой одного из крупнейших домов-коммун, построенных в СССР. В таких комплексах были общие хозяйственно-бытовые блоки: бани, прачечные, кухни-столовые, детские сады и ясли, парикмахерские и медицинские кабинеты, читальные залы и комнаты для общих занятий… В общем, голубая мечта нынешних новоселов и страшный сон строителей современных "человейников".

Говорят, дома умирают, когда из них уходят люди. Зданию бывшей поликлиники повезло: екатеринбуржцы, живущие по соседству, в буквальном смысле отогревают его своим теплом. Каким-то волшебным образом в огромной коммуне сохранился дух коллективизма и добрососедства: как в старые времена, жильцы решают проблемы всем миром, используя преимущества современных технологий, соцсетей например. Так, осенью во дворе провели арт-субботник. В конце декабря соседи собрались вновь, придумали сценарий новогоднего представления, сами сделали игрушки и украсили ими уличную елку.

Дом-расческа, смотревший на все это темными окнами, тоже смог принять участие в культурной жизни. И очень символично, что он стал одной из площадок фестиваля светового искусства "Не темно". Художники Павел Васильев и Игорь Маратканов в актовом зале опустевшего здания создали инсталляцию "Цель", соединив лазер и звук и вспомнив славную конструктивистскую историю здания.

И вот спектакль. Для размышлений по поводу книги Мариам Петросян "Дом, в котором..." лучших декораций придумать невозможно. Старый дом, полный тайн, - один из героев романа, где много мистики и постоянно теряется грань между вымыслом и реальностью. Сидящие на больничных кушетках зрители, затаив дыхание, следили за историей обитателей интерната, рассказанной актерами театра, режиссером Екатериной Юрковой и самим Домом с его страшным подвалом, скрипящими половицами, шорохами, странной лестницей, уходящей в темноту, светом, едва пробивающимся сквозь занавешенные тряпками окна. Впечатляет? Не то слово.

Дом-расческа, он же бывшая поликлиника, он же ясли и читальный зал, отметил в прошлом году свой 88-й день рождения. Недавно его передали Музею истории Екатеринбурга, директор которого Сергей Каменский пока не говорит, какой будет новая площадка, поэтому нам ничто не мешает фантазировать. Например, здесь появится наконец музей конструктивизма - его до сих пор нет в Екатеринбурге, известном на весь мир именно этой архитектурой. Или дом для театра О.С.Т.: актеры дают свои спектакли-истории то в саду Казанцева, то в музее Метенкова, то в залах Эрмитаж-Урала. Это очень негромкий театр - ни афиш, ни рекламы, ни собственного угла. Исправно работает сарафанное радио, продают копеечные билеты. И разговор негромкий, но очень важный. Этот Театр и этот Дом очень подходят друг другу.

Кстати

Екатеринбург попал в топ-10 новых центров туризма в России, согласно рейтингу Forbes. Число туристов, выбирающих среднеуральскую столицу для путешествий, в 2021 году выросло на 36 процентов. Как отмечает издание, сыграло роль и то, что Екатеринбург называют "столицей советского конструктивизма", городом, где собраны жемчужины и символы этого направления - гостиница "Исеть" и комплекс "Городок чекистов".