На Урале банки предложили потребителям нетипичные виды услуг

По данным регулятора, на фоне пандемии физическое присутствие кредитных организаций на территории Свердловской области оптимизируется: банки закрывают офисы старого формата и открывают новые, где более половины услуг оказывается в цифровом виде. Кроме того, повсеместное введение ограничений сдвинуло потребительские предпочтения в сторону дистанционных каналов продаж, в том числе через финансовый маркетплейс, где свердловчане совершили уже 11,5 тысячи сделок. Общение с менеджером сегодня зачастую ведется через мобильное приложение или мессенджеры, а оформленные онлайн карты доставляют клиентам на дом.
Немного статистики: в 2020 году количество пунктов банковского офлайн-обслуживания в регионе сократилось на 5,5 процента, в 2021-м - на 5,4 (для сравнения - в 2019-м этот показатель составил всего 1,8 процента). При этом Росбанк в уходящем году открыл в Свердловской области два отделения нового формата, ВТБ - три, Сбер - четыре, Альфа-банк - пять. У всех есть общие черты: отказ от традиционных стоек, много свободного пространства, создание уютной, почти домашней, атмосферы и максимальная технологичность.
К примеру, в обновленном отделении ВТБ в Екатеринбурге посетителей теперь встречают менеджеры с ноутбуками. Помимо привычных банкоматов есть "конфиденциальный" - за закрытой дверью. Также в офисе оборудован депозитарий с индивидуальными сейфовыми ячейками, где можно оставить на хранение ценности или документы.
- Благодаря умным технологиям эффективность работы такого офиса на 40 процентов выше по сравнению со стандартными, - поясняют в пресс-службе ВТБ.
В новых офисах Сбера примерно треть пространства занимают сопутствующие услуги. Здесь можно ознакомиться с разными умными девайсами, взвесить и упаковать посылку, получить заказы из онлайн-магазина. В некоторых отделениях даже установили примерочные, чтобы можно было оценить, как сидит купленная вещь.
Вместо привычной электронной очереди автоинформатор сообщает клиенту, что сейчас к нему подойдет специалист. Пока пьешь кофе, телефон подзаряжается на столике с беспроводной "батареей". Еще одна новинка - банкоматы с биометрией, у каждого огромный сенсорный экран. Они распознают клиентов по лицу. После этого достаточно ввести свой код безопасности и можно совершать операции.
Бесконтактные банкоматы установлены и в новых офисах "Открытия": необязательно носить с собой карту, просто приложи телефон и проводи транзакции. Также в помещении выделена зона для обслуживания премиум-клиентов. Им предоставляется персональный менеджер и переговорная комната, откуда можно напрямую проводить расчеты. В Росбанке посетители с помощью менеджеров и их планшетов изучают возможности цифровых сервисов и тут же самостоятельно проводят операции.
- Банки постепенно уходят от офисов или переформатируют их. Это тренд. Пока клиент полностью не освоился в цифровых инструментах, ему надо помогать - вот для этого и нужны отделения нового типа. А онлайн-платформы снижают затраты небольших банков на предоставление услуг. Когда запускался маркетплейс, мы планировали, что им в 2021 году воспользуется около 4 тысяч жителей Свердловской области. Цифра была перекрыта почти вдвое уже через полгода, - говорит Рустэм Марданов.