На Урале банки предложили потребителям нетипичные виды услуг

В 2022 году пройдут испытания цифрового рубля на технологии блокчейн. В качестве пилотной площадки в Свердловской области выступит СКБ-банк. Поскольку внедрение будет происходить на инфраструктуре платежной системы ЦБ, больших затрат от участников рынка не потребуется. Об этом рассказал начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов.

По данным регулятора, на фоне пандемии физическое присутствие кредитных организаций на территории Свердловской области оптимизируется: банки закрывают офисы старого формата и открывают новые, где более половины услуг оказывается в цифровом виде. Кроме того, повсеместное введение ограничений сдвинуло потребительские предпочтения в сторону дистанционных каналов продаж, в том числе через финансовый маркетплейс, где свердловчане совершили уже 11,5 тысячи сделок. Общение с менеджером сегодня зачастую ведется через мобильное приложение или мессенджеры, а оформленные онлайн карты доставляют клиентам на дом.

Немного статистики: в 2020 году количество пунктов банковского офлайн-обслуживания в регионе сократилось на 5,5 процента, в 2021-м - на 5,4 (для сравнения - в 2019-м этот показатель составил всего 1,8 процента). При этом Росбанк в уходящем году открыл в Свердловской области два отделения нового формата, ВТБ - три, Сбер - четыре, Альфа-банк - пять. У всех есть общие черты: отказ от традиционных стоек, много свободного пространства, создание уютной, почти домашней, атмосферы и максимальная технологичность.

К примеру, в обновленном отделении ВТБ в Екатеринбурге посетителей теперь встречают менеджеры с ноутбуками. Помимо привычных банкоматов есть "конфиденциальный" - за закрытой дверью. Также в офисе оборудован депозитарий с индивидуальными сейфовыми ячейками, где можно оставить на хранение ценности или документы.

- Благодаря умным технологиям эффективность работы такого офиса на 40 процентов выше по сравнению со стандартными, - поясняют в пресс-службе ВТБ.

В новых офисах Сбера примерно треть пространства занимают сопутствующие услуги. Здесь можно ознакомиться с разными умными девайсами, взвесить и упаковать посылку, получить заказы из онлайн-магазина. В некоторых отделениях даже установили примерочные, чтобы можно было оценить, как сидит купленная вещь.

Вместо привычной электронной очереди автоинформатор сообщает клиенту, что сейчас к нему подойдет специалист. Пока пьешь кофе, телефон подзаряжается на столике с беспроводной "батареей". Еще одна новинка - банкоматы с биометрией, у каждого огромный сенсорный экран. Они распознают клиентов по лицу. После этого достаточно ввести свой код безопасности и можно совершать операции.

Бесконтактные банкоматы установлены и в новых офисах "Открытия": необязательно носить с собой карту, просто приложи телефон и проводи транзакции. Также в помещении выделена зона для обслуживания премиум-клиентов. Им предоставляется персональный менеджер и переговорная комната, откуда можно напрямую проводить расчеты. В Росбанке посетители с помощью менеджеров и их планшетов изучают возможности цифровых сервисов и тут же самостоятельно проводят операции.

- Банки постепенно уходят от офисов или переформатируют их. Это тренд. Пока клиент полностью не освоился в цифровых инструментах, ему надо помогать - вот для этого и нужны отделения нового типа. А онлайн-платформы снижают затраты небольших банков на предоставление услуг. Когда запускался маркетплейс, мы планировали, что им в 2021 году воспользуется около 4 тысяч жителей Свердловской области. Цифра была перекрыта почти вдвое уже через полгода, - говорит Рустэм Марданов.