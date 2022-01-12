На Урале суд отказался аннулировать контракт, сорванный из-за подрядчика

18 апелляционный арбитражный суд рассмотрел интересное дело о строительстве жилья для детей-сирот в Копейске. Получив бюджетное финансирование, компания-подрядчик обязательства не выполнила. А когда с нее потребовали деньги и пригрозили внести в реестр недобросовестных поставщиков, еще и обратилась в суд с требованием аннулировать сделку со всеми вытекающими последствиями.

Как следует из материалов дела, злосчастный контракт на покупку восьми квартир в новостройке на сумму свыше восьми миллионов рублей мэрия Копейска заключила еще в апреле 2019 года. По нему почти 280 квадратных метров благоустроенного жилья компания-подрядчик должна была сдать не позднее 1 апреля 2020 года. Когда выяснилось, что деньги перечислены, а с домом сыграли плохую шутку (в суде отмечено, что обязательства ответчиком не исполнены до сих пор), мэрия уведомила фирму о расторжении контракта в одностороннем порядке, потребовав вернуть все бюджетные деньги, а кроме того, выплатить солидную неустойку.

Подрядчик проявил недобросовестность дважды - как при заключении контракта, так и при его исполнении

Ответа на претензию не последовало. Но, когда муниципалитет обратился с иском в челябинский арбитражный суд, положив начало затяжному процессу, компания подготовила встречный иск - о признании сделки ничтожной. Якобы подведомственное мэрии управление по имущественным и земельным отношениям является учредителем и держателем 30-процентного пакета акций этой фирмы. А значит, еще при заключении контракта присутствовал конфликт интересов, что противоречит федеральному закону о госзакупках. По нему компанию вообще не должны были допускать к торгам - ведь должностное лицо мэрии одновременно являлось представителем заказчика и акционером.

Суд сделал такие выводы: с одной стороны, сделка, при совершении которой были нарушены требования закона, может быть признана ничтожной как посягающая на общественные интересы. С другой - участники любой сделки должны действовать добросовестно, не извлекая преимуществ из нарушений.

Компания-застройщик на момент заключения контракта однозначно располагала сведениями о том, что ее учредителем является мэрия, но не отказалась от контракта. И даже более того - уже после неисполнения обязательств пыталась обжаловать в суде одностороннее расторжение договора со стороны мэрии. Правда, безуспешно. Другими словами, проявила недобросовестность дважды - как при заключении контракта, так и при его исполнении.

Как известно, допустившая недобросовестное поведение сторона может быть лишена защиты, а ее заявления суды расценят как "не имеющие правового значения". Так в итоге и случилось - запоздалое намерение признать сделку ничтожной челябинский арбитражный, а вслед за ним и 18 апелляционный суд сочли свидетельством намерения уйти от штрафных санкций и избежать включения в реестр недобросовестных поставщиков.

Суд взыскал с подрядчика понесенные мэрией убытки и неустойку за месяц просроченных обязательств до момента расторжения контракта. От наказания полумиллионным штрафом, видимо, чтобы окончательно не разорить собственную фирму, в мэрии отказались сами.

Однако прибыли от нее в ближайшее время учредители вряд ли дождутся: компания на два года включена в реестр недобросовестных поставщиков и к государственным торгам ее больше не допустят.