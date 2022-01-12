Неизвестные попытались "заминировать" школы и госучреждения Урала и Сибири

Неизвестные "заминировали" школы и госучреждения на Урале и в Сибири. Пришлось эвакуировать учащихся, сотрудников судов и налоговых инспекций. Проверка силовых ведомств показала, что все сообщения оказались ложными. Все под контролем.

Сообщения о минировании школ в Екатеринбурге появились рано утром. Их прислали по электронной почте в 151 учебное заведение города. Где-то детей и родителей успели оповестить до начала уроков, где-то пришлось эвакуировать ребят из классов. Паники не было: все понимали, что угрозы ложные. "В школах и колледжах регулярно проводятся инструктажи с педагогами о порядке действий в подобных ситуациях. Детей выводят на улицу. Затем рекомендовано отправить их домой. При этом классные руководители должны связаться с родителями и убедиться, что каждый ребенок добрался благополучно", - рассказали в региональном министерстве образования.

За время пандемии дистанционное обучение стало привычным, так что сорвать учебный процесс в Екатеринбурге злоумышленникам не удалось. Учителя и школьники, быстро сориентировавшись, встретились на онлайн-уроках. Полицейские обследовали все школы, получившие анонимные письма, и ничего опасного не нашли. В региональной ФСБ отметили, что обычно такие угрозы приходят с компьютеров с измененными IP-адресами. С 2020 года в Свердловской области возбуждено более 70 уголовных дел за подобные преступления.

Ложные сообщения о "минировании" получили и в Новосибирской области. Там пришлось эвакуировать десятки госучреждений - это все 10 районных судов в мегаполисе, 18 районных судов в области, а также налоговые инспекции. В аппарате антитеррористической комиссии региона попросили жителей сохранять спокойствие: ситуация находится на контроле, проводится проверка.

Как сообщили в Управлении судебного департамента в Новосибирской области, письма с угрозами приходили по электронной почте. Работа судов была приостановлена, из 28 зданий эвакуировали десятки сотрудников и участников процессов, на объектах дежурили пожарные, бригады "скорой" и представители других экстренных служб. К середине дня суды вернулись в обычный режим. Все сообщения оказались ложными.

Обычно такие ложные сообщения приходят с компьютеров с измененными IP-адресами

С аналогичными угрозами столкнулись и в налоговой службе. "В связи с поступившим сообщением о возможном минировании сотрудники полиции обследовали все здания и сооружения, принадлежащие налоговым органам Новосибирской области", - рассказала "РГ" пресс-секретарь УФНС России по Новосибирской области Татьяна Асадчая.