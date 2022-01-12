Прокуратура проверит вынужденную посадку самолета в Кольцово

Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту возвращения в аэропорт вылета борта компании "Уральские авиалинии".

Напомним, в среду днем рейс U6-223 до Санкт-Петербурга вернулся в Кольцово из-за технической неисправности. Самолет благополучно приземлился в 13:36. Пассажиров в пункт назначения отправят на резервном воздушном судне, уточнили в пресс-службе перевозчика.

Причиной вынужденной посадки Airbus A320 стала стойка шасси, которая не закрылась, подтвердили в транспортной прокуратуре.

На борту находились 158 пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних, а также шестеро членов экипажа. Никто не пострадал.