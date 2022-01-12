Свердловчанка отсудила компенсацию за падение ограждения на концерте

Жительнице Екатеринбурга выплатили компенсацию за то, что на нее во время фестиваля Ural Music Night упало временное ограждение фан-зоны.

Инцидент случился еще в июне 2019 года на Октябрьской площади. В результате падения ограды женщина получила открытый перелом и другие травмы ноги. Ей делали операцию, после которой она долго находилась под присмотром врачей. После травмы у пострадавшей появилось заболевание вен. Из-за увечья ей пришлось тратить больше денег на лечение, содержание семьи и домашнее хозяйство. Например, нанимать клининг.

Горожанка подала иск к администрации города и продюсерскому центру, который отвечал за площадки: она попросила возместить вред здоровью и компенсацию морального вреда - всего 1 253 152 рубля.

Суд удовлетворил иск частично: с продюсерского центра взыскали 267 880 рублей. Исковые требования к администрации суд не удовлетворил.

Стороны подали апелляционные жалобы, и судебная коллегия признала администрацию Екатеринбурга ответственной - и власти, и фирма должны должны солидарно возместить ущерб.

Также высшая инстанция назначила судмедэкспертизу, чтобы подтвердить, что новое заболевание появилось именно после травмы. Оказалось, что она косвенно связана с болезнью, поэтому суд решил взыскать дополнительно 33 279 рублей в пользу истца. А компенсацию морального вреда увеличил до 350 тысяч рублей. Плюс взыскал с ответчиков еще 74 669 рублей - материальный ущерб и расходы на экспертизу.