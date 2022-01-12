Свердловчанка отсудила компенсацию за падение ограждения на концерте

Новости

Посол: Назарбаев находится в столице Казахстана 15:53
Эксперты оценили снижение порога капвложений в свободный порт Владивосток 15:52
Песков рассказал об участии Путина в работе штаба по борьбе с ковидом 15:48
ФМБА обеспечит РФ новыми тест-системами для выявления "омикрона" за 7-10 дней 15:47
В Москве обнаружили тело бывшего помощника Владимира Жириновского 15:43
Песков прокомментировал планы Канье Уэста встретиться с Путиным 15:33
Бросивший файер в полицейских в Москве получил 5 лет колонии 15:27
Россельхознадзор запретил ввоз животноводческой продукции из Казахстана 15:22
Песков: Нет связи между военными учениями в РФ и переговорами с Западом 15:20
Лавров обсудил с главой МИД Греции ход переговоров о гарантиях безопасности 15:17
Эксперт объяснил решение проиндексировать пенсии россиян выше инфляции 14:53
Песков заявил о нежелании России сыпать угрозами 14:47
Володин рассказал о взаимодействии депутатов и прокуратуры по защите прав граждан 14:46
У Леонида Куравлева диагностировали тяжелое поражение мозга 14:39
Число участников аварии под Липецком выросло до 19 14:32
Понтифик нанес внезапный визит в магазин музыкальных дисков 14:32
В Бельгии сертификат о прививках выдадут только после ревакцинации 14:22
Песков оценил перспективы новой встречи по Донбассу 14:00
"Кинопоиск" рассказал, что россияне смотрели в праздники 13:59
Путину дадут рекомендации по работе при ухудшении эпидситуации 13:58
В Кремле прокомментировали информацию об усилении охраны Байконура 13:57
Песков: Россия знает, как минимизировать последствия мирового кризиса 13:56
Смолов перешел из "Локомотива" в "Динамо" 13:54
В Кремле прокомментировали сообщения о вводе QR-кодов на транспорте 13:49
В ЕС могут создать должность комиссара по защите животных 13:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Три века российской прокуратуры
Три века российской прокуратуры
12.01.2022 15:41
Рубрика: Происшествия

Свердловчанка отсудила компенсацию за падение ограждения на концерте

Текст: Юлия Мякишева

Жительнице Екатеринбурга выплатили компенсацию за то, что на нее во время фестиваля Ural Music Night упало временное ограждение фан-зоны.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Пара из Екатеринбурга отсудила деньги за отмененный концерт Стинга

Инцидент случился еще в июне 2019 года на Октябрьской площади. В результате падения ограды женщина получила открытый перелом и другие травмы ноги. Ей делали операцию, после которой она долго находилась под присмотром врачей. После травмы у пострадавшей появилось заболевание вен. Из-за увечья ей пришлось тратить больше денег на лечение, содержание семьи и домашнее хозяйство. Например, нанимать клининг.

Горожанка подала иск к администрации города и продюсерскому центру, который отвечал за площадки: она попросила возместить вред здоровью и компенсацию морального вреда - всего 1 253 152 рубля.

Суд удовлетворил иск частично: с продюсерского центра взыскали 267 880 рублей. Исковые требования к администрации суд не удовлетворил.

Стороны подали апелляционные жалобы, и судебная коллегия признала администрацию Екатеринбурга ответственной - и власти, и фирма должны должны солидарно возместить ущерб.

Также высшая инстанция назначила судмедэкспертизу, чтобы подтвердить, что новое заболевание появилось именно после травмы. Оказалось, что она косвенно связана с болезнью, поэтому суд решил взыскать дополнительно 33 279 рублей в пользу истца. А компенсацию морального вреда увеличил до 350 тысяч рублей. Плюс взыскал с ответчиков еще 74 669 рублей - материальный ущерб и расходы на экспертизу.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

В СФ назвали размер прибавки к пенсии при индексации на 8,6%
Песков: Процесс вывода миротворцев из Казахстана координирует ОДКБ
Путин заявил, что "Спутник V" эффективнее других вакцин
Посол: Назарбаев находится в столице Казахстана
Российский телеведущий Михаил Зеленский умер на отдыхе в Доминикане
"РГ" публикует важные законы о долгах и обязательной эвакуации из зон ЧС
В суд можно зайти в режиме онлайн