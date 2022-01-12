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12.01.2022 21:30
Рубрика: Происшествия

Уральскому бизнесмену, которого осудили за нелицензионное ПО, изменили наказание

Текст: Ольга Медведева
Российская газета - Федеральный выпуск № 6(8654)
В камере СИЗО Иван Красноюрченко провел почти два месяца, и его выпустили, сменив реальное наказание на условное. А мог отсидеть по приговору Асбестовского городского суда целый год.

Во время рейда ОБЭП на трех компьютерах "Уральского завода котельного оборудования" обнаружили нелицензионную программу "Компас-3D", предназначенную для проектирования. Ее установили несколько лет назад, чтобы просматривать чертежи, да и забыли об этом. Правоохранители оценили ущерб исходя из рыночной стоимости нескольких конфигураций программы, сумма получилась солидной - больше миллиона рублей. А поскольку нарушение авторских прав относится законом к преступлениям против личности, а учитывая размер и использование служебного положения, входит в категорию тяжких, наказание предусмотрено суровое - многие юристы считают, даже чересчур. Видимо, поэтому сложилась практика давать в таких случаях условные сроки. Но на этот раз что-то пошло не так.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Руководитель небольшого завода, выпускающего нужное людям оборудование, многодетный отец и примерный семьянин, признав вину, оказался за решеткой. Его жена и дети лишились единственного кормильца, а предприятие - руководителя.

- Мы в растерянности! На Ивана завязано много контактов, договоров. Как работать? - говорили корреспонденту "Российской газеты" сотрудники завода.

Областной суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Ивана Красноюрченко и представление прокуратуры. Адвокат Наталья Беляковцева принесла в суд мировое соглашение между предприятием "УЗКО" и правообладателем программы "АСКОН-системы проектирования". Представитель этой компании подтвердил, что уральцы уже произвели первые выплаты по соглашению. Наконец, судьи увидели медицинские документы с серьезным диагнозом одного из детей Ивана. Очевидно, все это вкупе убедило Областной суд Свердловской области заменить реальное лишение свободы условным сроком. Решение приняли быстро, всего за сорок минут. Хеппи-энд. Но чтобы избежать таких ситуаций в будущем, пожалуй, стоит отнести статью о нарушении авторских прав к экономическим преступлениям. С пиратством, безусловно, нужно бороться. Но наказание должно быть соизмеримо с тяжестью преступления.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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