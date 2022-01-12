В Челябинске сдали в металлолом 180 автобусов

В Челябинске разразился нешуточный скандал из-за утилизации 180 пассажирских автобусов, в которой многие горожане заподозрили попытку нажиться на муниципальном имуществе. Фото очевидцев распила транспортных средств горячо обсуждают в соцсетях, спрашивая, нельзя ли было их починить и вывести на маршруты в часы пик. В свою очередь в мэрии выступили с заявлением, что вся списанная техника ремонту не подлежала.

- Информация о том, что в Челябинске распилены "совсем новые" или "далеко не отслужившие свой срок" автобусы, среди которых "несколько транспортных средств 2019 года выпуска" - это фейк, - пояснили в пресс-службе городской администрации. - По заключению о неисправности и невозможности ремонта были утилизированы 180 автобусов 1986-2012 годов выпуска. Причем, абсолютное их большинство были выпущены с 2005 по 2008 год.

В мэрии напомнили, что с 2019 по 2021 год на улицы Челябинска вышли 259 новых, экологически чистых автобусов на газомоторном топливе. В рамках транспортной реформы обновление общественного транспорта продолжится.

По муниципальному контракту об утилизации не подлежащих ремонту автобусов, еще годные их узлы будут демонтированы, металл сдан в переработку, а полученные от этого средства поступят в бюджет города.