В Екатеринбурге эвакуировали более 90 школ

В Екатеринбурге сегодня с утра эвакуировали учеников и педсостав из десятков школ. По сообщению департамента образования администрации города, это произошло из-за сообщений о минировании.

По состоянию на 9 утра по местному времени было известно об эвакуации из 93 зданий (в общей сложности в столице Среднего Урала функционирует 163 школы).

Родители учащихся сообщили, что в некоторых учебных заведениях после проверки образовательный процесс возобновился, в других детей было решено отправить по домам на временное дистанционное обучение.