В селах появятся парки и зоны отдыха

Равенства с горожанами на право реализации в родных местах проектов благоустройства добились уральские крестьяне. Впервые уже в этом году села и деревни Свердловской области будут преображаться в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", только с поправкой, что вместо городов это будут села. Такое решение приняло правительство региона.

До сих пор по этой программе, входящей в национальный проект "Жилье и городская среда", возможность выбрать вариант благоустройства любимых мест отдыха - набережных, парков, спортивных площадок - и получить финансирование на реализацию проектов могли только жители городов.

За несколько лет работы нацпроекта не только Екатеринбург, но и районные центры преобразились так, что любо-дорого посмотреть. Но городов на Среднем Урале менее полусотни, а деревень и поселков - тысячи. И с января 2022 года даже село, где наберется лишь несколько сотен дворов, имеет шанс разбить свой парк, обустроить набережную. Или реализовать простую мечту: заасфальтировать все тротуары. В общем, создать общественные пространства совершенно иного качества.

Село Деево в Алапаевском районе как раз из таких: небольших, но инициативных. Проживает здесь немногим менее тысячи человек. И у села перспективы есть: предприятие работает, школа, и даже есть свой музей. Но по статусу в проект комфортной среды село Деево раньше не вписывалось. Теперь открылись большие перспективы. "А планов у нас - громадье, - призналась корреспонденту "Российской газетой" глава сельской администрации Светлана Дунаева. - До сих пор реализовывали задуманное, как могли. Начали с того, что на общем собрании выбрали места, которые обязательно надо облагородить".

Жители скинулись и сами начали благоустраивать сквер, где находится местная реликвия - поклонный столб. Отсюда исстари деевцы провожали односельчан на войну.

Впервые села и деревни будут благоустраивать в рамках программы национального проекта, которая разработана для городов

Дальше - больше, взялись за благоустройство пустыря в центре деревни. Понятно, что и район и область деньгами помогали. Но начинали-то со своих кровных, а при любом планировании и важна уверенность в поддержке. Сейчас такая уверенность гарантирована. И не только деевцам.

Предусмотренная правительством региона стоимость проектов благоустройства села - от 15 до 50 миллионов рублей. В зависимости от количества жителей. Средства будут выделяться из регионального бюджета.

Тем временем

В 2022 году по нацпроекту "Жилье и городская среда" в Татарстане благоустроят 33 парка, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

Шесть из этих парков - победители общероссийского Конкурса малых городов и исторических поселений.

Дополнительно уже за счет республиканского бюджета благоустроят еще 32 городских объекта в районах республики.