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12.01.2022 10:44
Рубрика: В мире

Ресторанная индустрия в США заменяет поваров на роботов

Текст: Александр Гасюк, Алексей Дуэль
Российская газета - Неделя № 5(8653)
Недалек тот день, когда в ресторане клиенты больше не увидят привычных официантов и шеф-поваров - приготовленные роботами-поварами кушанья им к столикам будут подавать автономные механизмы.
Пока робот-повар еще вызывает повышенный интерес, но скоро может стать обычным явлением. Фото: GettyImages

Как сообщил телеканал CNBC, именно по такому пути ускоренно идет ресторанная индустрия в США. Применение "умных машин" в сфере общепита выходит дешевле и удобнее для владельцев заведений, чем услуги традиционной рабочей силы.

Фото: iStock
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Так, согласно данным Национальной ассоциации рестораторов США, сегодня с нехваткой персонала сталкиваются 81 процент традиционных заведений общественного питания и 75 процентов предприятий фастфуда. Дюжина стартапов, захвативших к настоящему времени львиную долю рынка рестороботов, предлагает самые различные решения. Так, робот-салатница Sally от фирмы Chowbotics в течение короткого времени способна автоматически нарезать закуски из многочисленных ингредиентов. Настоящим развлечением для посетителей баров стал оснащенный искусственным интеллектом робот-бартендер Cecilia, который в течение 30 секунд готов смешать любой коктейль. А любители пиццы уже имеют возможность оценить кулинарные таланты робота-пиццерии Picnic, в несколько раз ускоряющего процесс приготовления этого блюда. Серьезным подспорьем стали роботизированные официанты Matradee производства компании Richteh Robotics.

Хотя футуристический помощник обходится недешево (до 20 тысяч долларов за штуку), его автономности можно позавидовать. Спрос на такие изделия растет - производитель заявляет, что каждую неделю подписывает договоры на пилотные программы для двух - четырех крупных сетей общепита.

А как у нас?

Пандемия привела к росту рынка робототехники в России. Однако массовым явлением автоматизация производственных процессов не стала. Об этом "РГ" сообщила председатель правления Национальной Ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская.

"В стране около 200 компаний, которые занимаются промышленной робототехникой, - рассказала Конюховская. - Несмотря на пандемию, их штат растет в среднем на 20%. Развитие индустрии ограничено двумя факторами. С одной стороны, использование роботов в России стоит дорого в связи с невысоким уровнем оплаты труда. Заработная плата в России сейчас ниже, чем в Восточной Европе или Китае. Это удлиняет вдвое сроки окупаемости робототехнических решений при их внедрении в производственные процессы. С другой стороны, не хватает специалистов, способных разрабатывать, внедрять и обслуживать робототехнические комплексы". На сегодняшний день уровень роботизации в России почти в 20 раз ниже, чем в среднем в мире.

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