Росреестр рассказал, как выделять доли в недвижимости

О том, как правильно оформлять доли недвижимости на членов семьи, рассказали специалисты Росреестра.

Недвижимость может находиться в личной собственности одного из супругов, в совместной и в общей долевой собственности, поясняют в Росреестре. Имущество, приобретенное в браке на общие средства, регистрируется как совместная собственность в том случае, если не был заключен брачный договор или не было подписано соглашение о разделе имущества.

Можно оформить совместно нажитую недвижимость и на одного из супругов. Но даже в этом случае жилье будет считаться совместной собственностью супругов. Можно оформить имущество в общую совместную собственность супругов или же выделить доли супругов в соответствии с брачным договором или соглашением о разделе имущества. Недвижимостью в совместной собственности можно распоряжаться только по обоюдному согласию супругов. Второй супруг должен дать нотариально удостоверенное согласие на сделку. Непредставление такого согласия в Росреестр не является, однако, основанием для приостановления регистрационных действий (при этом в ЕГРН будут внесены сведения об отсутствии согласия).

Если у супругов жилье в общей долевой собственности, то отчуждение доли возможно только с соблюдением права преимущественной покупки, и в этом случае договор должен быть нотариально удостоверен.

Ребенок может получить долю по наследству, а также при приобретении недвижимости (например, по договору дарения, купли-продажи) в общую долевую собственность, в том числе на его имя. В некоторых ситуациях закон обязывает выделить доли несовершеннолетним: при использовании маткапитала, при продаже жилья с долей несовершеннолетнего ради покупки нового (у ребенка должна быть в новом объекте равноценная доля), при приватизации.

При использовании маткапитала супруги подписывают обязательство, что после выплаты ипотеки и снятия обременения недвижимость будет зарегистрирована на всех членов семьи с выделением детских долей.

Право общей долевой собственности на квартиру подлежит госрегистрации в ЕГРН. Для этого необходимо обратиться в Росреестр с паспортами родителей и свидетельствами о рождении детей, документами о правах на недвижимость, свидетельством о браке или разводе и при необходимости другими документами. Госпошлина за регистрацию права собственности составляет 2 000 руб на всех членов семьи.

Если имущество находится в совместной собственности родителей и при выделении детям долей в таком имуществе доля родителей остается в их совместной собственности, то нотариальное удостоверение соглашения не требуется.

Подать пакет документов на регистрацию сделки с участием детей можно через МФЦ, заказав выездное обслуживание специалистов Росреестра, через портал госуслуг или сайт Росреестра (для подачи документов в электронном виде нужна усиленная квалифицированная электронная подпись), через филиал Кадастровой палаты (по экстерриториальному принципу) или заказным письмом по почте в адрес Росреестра.

Заявителями являются все участники общей долевой собственности на объект. Если госрегистрация осуществляется на основании нотариально удостоверенной сделки, то заявление в Росреестр может представить и нотариус. Срок государственной регистрации - 7 рабочих дней с даты приема документов Росреестром или 9 рабочих дней при их подаче через МФЦ.