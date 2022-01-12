Россельхознадзор запретил ввоз животноводческой продукции из Казахстана

Россельхознадзор с 12 января запрещает ввоз животных и продукции животноводства из Казахстана из-за ухудшения эпизоотической обстановки по ящуру. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ограничения коснутся восприимчивых к ящуру живых животных, включая животных компаньонов, а также диких, цирковых и зоопарковых животных.

"Кроме того, вводится запрет на ввоз генетического материала сырого мяса и мясопродукции, молока и молочной продукции, шерсти, волос, щетины, трофеев, кишечного сырья, шкур и кожи, кормов и кормовых добавок животного и растительного происхождения, бывшее в употреблении оборудование для содержания и убоя животных", - говорится в сообщении.

Запрет будет распространяться и на транзит из Казахстана по территории России живых животных, восприимчивых к ящуру.

Ящур - вирусная болезнь, которая может передаваться человеку от зараженного животного. Характерными симптомами являются сильная интоксикация организма и появление болезненных изъязвлений на слизистых оболочках всех участков тела.