Росстат: С начала года дизельное топливо на АЗС подорожало на 43 копейки

Средние розничные цены на бензин за период с 28 декабря по 10 января выросли на 29 копеек - до 50,42 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 43 копейки до 54,37 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

За отчетный период бензин марки АИ-92 подорожал на 29 копеек - до 47,40 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 выросла на 28 копеек - до 51,29 рубля за литр, а марка АИ-98 прибавила в цене 25 копеек - 59,42 рубля за литр.

За период с 28 декабря по 10 января рост цен на бензин отмечен в 79 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Ненецком автономном округе - на 1,9% и Новгородской области - на 1,2%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в Республике Тыва - на 0,2%, Чеченской Республике и Орловской области - на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 46,35 до 48,99 рубля, марки АИ-95 - от 51,20 до 55,69 рубля, марки АИ-98 - от 52,80 до 63,09 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 45,90 до 48,88 рубля, марки АИ-95 - от 49,95 до 53,69 рубля, марки АИ-98 - от 59,20 до 61,41 рубля за литр.

С конца декабря 2021 года бензин марки АИ-92 подорожал на 0,4%, бензин марки АИ-95 на 0,4%, марки АИ-98 - на 0,4%, а дизельное топливо повысилось в цене на 0,7%.

Индекс потребительских цен (инфляция) с 1 по 10 января вырос на 0,56%.