Росстат сообщил о замедлении годовой инфляции в декабре 2021 года

Инфляция в России к концу прошлого года чуть замедлилась. По итогам декабря она составила 8,39%, что на 0,01 процентных пункта ниже показателей предыдущего месяца. Это следует из данных Росстата.

Также отмечается, что за период с 1 по 10 января 2022 года инфляция в России опять ускорилась - до 0,56%.

Напомним, что в ноябре 2021 года инфляция в России достигла рекордных значений: 8,4% против 8,1% в октябре. При этом, как рассказал "РГ" старший научный сотрудник Всероссийской академии внешней торговли Александр Фиранчук, на сохранение повышенного уровня инфляции повлияло как ослабление национальной валюты, так и общее повышение мировых цен на многие товары.