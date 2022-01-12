С начала года из продуктов особенно подорожали огурцы, помидоры и капуста

В новом году базовые овощи продолжили стремительно расти в цене, следует из данных Росстата. Так, с 1 по 10 января цены на огурцы увеличились на 7,4%, помидоры - 6,7%, капусту белокочанную - 6,0%, морковь - 3,6%, картофель и лук репчатый - 1,6%, свеклу столовую - на 1,4%.

Кроме того, наблюдался рост цен на макароны (1%), гречку и сливочное масло (0,8%), сахар (0,7%), а также молоко стерилизованное, муку пшеничную (0,6%). Подорожали сметана и водка (0,5%), молоко пастеризованное и хлеб из пшеничной муки различных сортов (0,4%).

Зато немного снизились цены на свинину (0,13%) и мясо птицы (0,1%). Из мяса увеличились цены на более дорогие говядину (0,5%) и баранину (0,2%).

В целом инфляция с 1 по 10 января составила 0,56%, в прошлом году - 0,4%.