Сериал "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон продлили на третий сезон

Медиа-драма "Утреннее шоу" продлена на третий сезон на Apple TV+. Известно, что Шарлотта Стаудт ("Родина") станет новым шоураннером, но по данным The Hollywood Reporter Кэрри Эрин, разрабатывавшая второй сезон, выступит консультантом.

Основная тема нового сезона пока не известна, если в первом сериал сосредоточился на проблеме сексуальных скандалов, то во втором - BLM-повестка. Кроме того, спустя многие месяцы, интересно наблюдать, как в СМИ развивалась история коронавирусной угрозы: от коротких сообщений едва ли не в конце выпуска новостей до трудностей у съемочной группы с выездом из закрывающего границы Китая и объявлении ВОЗ новой пандемии.

Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон значатся как исполнительницы главных ролей.