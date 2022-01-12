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Сериал "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон продлили на третий сезон

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    12.01.2022, 12:08
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Медиа-драма "Утреннее шоу" продлена на третий сезон на Apple TV+. Известно, что Шарлотта Стаудт ("Родина") станет новым шоураннером, но по данным The Hollywood Reporter Кэрри Эрин, разрабатывавшая второй сезон, выступит консультантом.

Основная тема нового сезона пока не известна, если в первом сериал сосредоточился на проблеме сексуальных скандалов, то во втором - BLM-повестка. Кроме того, спустя многие месяцы, интересно наблюдать, как в СМИ развивалась история коронавирусной угрозы: от коротких сообщений едва ли не в конце выпуска новостей до трудностей у съемочной группы с выездом из закрывающего границы Китая и объявлении ВОЗ новой пандемии.

Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон значатся как исполнительницы главных ролей.

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