Вышел русский трейлер второго сезона "Утреннего шоу" с Энистон

Режущее актуалочку по живому "Утреннее шоу" обзавелось локализованным трейлером второго сезона.

Ролик доступен на YouTube и показывает две вещи - то, как отлично выглядит Дженнифер Энистон, богато играя мимикой, и то, что негров в Америке по-прежнему если и не линчуют, то всячески притесняют.

Напомним: первый сезон сериала энергично отозвался на сексуальные скандалы индустрии, второй, сценарий которого авторы переписывали буквально с колёс, сосредоточится в том числе на пандемии и движении BLM. Ну и, конечно, продолжит копошить кулуары топовых американских телеведущих - у них там глобальные перестановки и смены лидеров.

По центру, помимо Энистон, - Риз Уизерпун, у которой роль молодой и нахрапистой репортерши, резко поперевшей из субурбии в столичную гору.

Премьера - уже 17 сентября.