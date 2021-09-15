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Вышел русский трейлер второго сезона "Утреннего шоу" с Энистон

Новости
    15.09.2021, 09:01
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Режущее актуалочку по живому "Утреннее шоу" обзавелось локализованным трейлером второго сезона.

Фото: youtube.com/ IGN
Вышел трейлер второй половины "Что, если...?" с Тони Старком и Таносом

Ролик доступен на YouTube и показывает две вещи - то, как отлично выглядит Дженнифер Энистон, богато играя мимикой, и то, что негров в Америке по-прежнему если и не линчуют, то всячески притесняют.

Напомним: первый сезон сериала энергично отозвался на сексуальные скандалы индустрии, второй, сценарий которого авторы переписывали буквально с колёс, сосредоточится в том числе на пандемии и движении BLM. Ну и, конечно, продолжит копошить кулуары топовых американских телеведущих - у них там глобальные перестановки и смены лидеров.

По центру, помимо Энистон, - Риз Уизерпун, у которой роль молодой и нахрапистой репортерши, резко поперевшей из субурбии в столичную гору.

Премьера - уже 17 сентября.

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