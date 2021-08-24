Вышел трейлер второго сезона "Утреннего шоу" с Энистон и Уизерспун

Фото: youtube.com/ Apple TV
Второй сезон серьезно "выстрелившей" драмы Apple по горячим следам "Утреннее шоу" (The Morning Show) получил большой, бодрый и говорливый трейлер.
Все основные фигуранты - на местах: Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Стив Карелл.
И если первый сезон напирал на сексуальное "хищничество", тему на момент премьеры сверхтоповую, то второй оперативно переобулся (сценарий переписывался на ходу) и поднимет - в том числе - жгучую проблематику расовых притеснений.
Плюс действие будет разворачиваться в пандемию COVID, что придаст дополнительный огонёк.
На экранах - уже 17 сентября.