Вышел трейлер 2-го сезона "Утреннего шоу" с Дженнифер Энистон

Apple TV предъявил трейлер второго сезона своей успешной многосерийной драмы "Утреннее шоу" (The Morning Show).

Если кто упустил первый, рассказываем тезисно: это крайне актуальная вещь про беспощадное разоблачение сексуального хищника Митча, ведущего сверхуспешного, собственно, утреннего американского шоу. Гнусности которого коллеги и руководство годами покрывали. Но вот пробил час вскрыть фурункул горькой правды! Секс-упыря выпирают, а на его место вводится молодая, бойкая и крайне прогрессивная журналистка Брэдли.

Митча играет Стив Карелл. Молодую-прогрессивную (хотя, с другой стороны, молодая была несколько немолода уже) - Риз Уизерспун. Энистон отлично играет бывшую соведущую Митча Алекс, у которой на фоне скандала и появления на небосклоне Брэдли часики судного дня совсем уж громко тикают.

Фоном идут углубленные интриги и подковерная возня в лагере боссов канала.

Весь актерский костяк сериала во втором сезоне на свои места вернется. Причем действие будет разворачиваться в период пандемии COVID, для чего сценаристам пришлось чутко прореагировать и "с колёс" подкорректировать скрипт. Ну и BLM там теперь место, конечно, отыщется.

Занятно, кстати, что и сценарий первого сезона они по-быстрому отрихтовали - чтобы включить в него ситуацию с движением #MeToo.

Премьера - 17 сентября.