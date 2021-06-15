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Вышел трейлер 2-го сезона "Утреннего шоу" с Дженнифер Энистон

Новости
    15.06.2021, 12:54
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Apple TV предъявил трейлер второго сезона своей успешной многосерийной драмы "Утреннее шоу" (The Morning Show).

Фото: kinopoisk.ru
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Если кто упустил первый, рассказываем тезисно: это крайне актуальная вещь про беспощадное разоблачение сексуального хищника Митча, ведущего сверхуспешного, собственно, утреннего американского шоу. Гнусности которого коллеги и руководство годами покрывали. Но вот пробил час вскрыть фурункул горькой правды! Секс-упыря выпирают, а на его место вводится молодая, бойкая и крайне прогрессивная журналистка Брэдли.

Митча играет Стив Карелл. Молодую-прогрессивную (хотя, с другой стороны, молодая была несколько немолода уже) - Риз Уизерспун. Энистон отлично играет бывшую соведущую Митча Алекс, у которой на фоне скандала и появления на небосклоне Брэдли часики судного дня совсем уж громко тикают.

Фоном идут углубленные интриги и подковерная возня в лагере боссов канала.

Весь актерский костяк сериала во втором сезоне на свои места вернется. Причем действие будет разворачиваться в период пандемии COVID, для чего сценаристам пришлось чутко прореагировать и "с колёс" подкорректировать скрипт. Ну и BLM там теперь место, конечно, отыщется.

Занятно, кстати, что и сценарий первого сезона они по-быстрому отрихтовали - чтобы включить в него ситуацию с движением #MeToo.

Премьера - 17 сентября.

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