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12.01.2022 00:18
Рубрика: Культура

"Щелкунчик" Ильи Авербуха показали у стен кремля

Текст: Наталья Коротченко
Фееричное оперно-балетное шоу на льду "Зимняя сказка" состоялось в Астрахани в рамках нацпроекта "Культура". Специально для представления на Соборной площади кремля впервые построили сцену с ледовым катком и установили самую высокую в городе елку.

Праздник начался с музыкального спектакля "Щелкунчик" в постановке фигуриста Ильи Авербуха и продолжился выступлением оперных звезд Большого театра. Вход на представление был свободным.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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"В столь сложный период и непростые зимние погодные условия мы приняли решение создать праздничное настроение, чтобы у каждого появилась возможность прикоснуться к новогодней сказке, - рассказала "РГ" министр культуры и туризма Астраханской области Ольга Прокофьева. - Благодаря национальному проекту "Культура" нам удалось реализовать столь масштабный проект. Думаю, что он никого не оставил равнодушным и останется надолго в памяти астраханцев".

Каток размером 30 на 40 метров и ярус для выступлений возводили три недели около 25 строителей. Он будет работать до конца января, но уже как площадка для отдыха горожан. Здесь организовали прокат коньков. Опыт создания такого катка решено повторить и в следующем году. "Это мобильная версия: собирается, как конструктор. Под ледовым полем - трубная система на основе айс-матов, которая позволяет сохранять покрытие долгое время", - рассказал "РГ" директор сервисной компании Павел Слепнев.

"Я как услышала утром по телевизору объявление о спектакле, так сразу сюда и поехала, разве можно такое пропустить! - поделилась с "Российской газетой" пенсионерка Нина Еранцева, попросившая ее сфотографировать на фоне светодиодных декораций у ледовой сцены, где уже собирались зрители. Рядом развернулась рождественская ярмарка с самоваром, баранками и, несмотря на морозец, мороженым.

Солисты Большого театра и фигуристы-чемпионы показали шоу в Астрахани. С легендарным коллективом выступила и юная астраханка Настя Метелкина

А на льду в стенах древней белокаменной крепости блистали звезды фигурного катания: гордость российского спорта, неоднократные чемпионы Европы, мира и победители Олимпиад - Роман Костомаров, Оксана Домнина, Максим Шабалин, Екатерина Боброва, Албена Денкова и Максим Ставиский. С легендарным коллективом выступила и юная астраханка - восьмилетняя воспитанница федерации фигурного катания области Анастасия Метелкина. "В каждом городе мы даем возможность ребенку поучаствовать в шоу, - рассказала "РГ" Оксана Домнина. - С Настей встретились первый раз, каталась она замечательно!"

Артисты рассказали, что в последнее время им все чаще приходится работать на открытых площадках, но в Астраханском кремле они впервые. "Идея шикарнейшая, чувствую себя как в сказке", - отметил солист Большого театра Александр Краснов. Правда, певица Большого Ольга Селиверстова, исполнявшая арию из оперы "Снегурочка", призналась, что еще ни разу не пела на морозе.

На ледовой сцене за время новогодних каникул состоялось более 20 мероприятий.

"Проект задуман, чтобы популяризировать русскую классику, - сообщил художественный руководитель и главный дирижер Астраханского театра оперы и Балета Валерий Воронин. - Программа составлена из шедевров узнаваемых номеров из опер и новых произведений, которые еще никогда не исполнялись у нас. Сложное мероприятие, особенно зимой. Но хотелось бы, чтобы такие яркие праздники в новогодний период стали для Астрахани хорошей традицией".

Справка "РГ"

Национальный проект "Культура" включает в себя три федеральных проекта - "Культурная среда", "Цифровая культура" и "Творческие люди". Благодаря каждому из них культура становится доступной для каждого жителя России.

Для реализации этой задачи в числе прочего обновляют дома культуры и создают Центры культурного развития.

По всей стране открывают модельные библиотеки - комфортные современные пространства с увеличенным книжным фондом. Они становятся местом для коворкинга, реализации собственных творческих амбиций и проведения выходных.

Культура Театр Шоу Национальные проекты 2019-2024

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