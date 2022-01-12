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12.01.2022 17:50
Рубрика: Культура

"Штаб-квартира" древней горнодобывающей миссии найдена в Египте

Текст: Денис Передельский
Фото: Egypt Ministry of Antiquities Фото: Egypt Ministry of Antiquities
Фото: Egypt Ministry of Antiquities

В Египте археологическая миссия Министерства по делам древностей при проведении раскопок на Южном Синае обнаружила остатки "штаб-квартиры" древней горнодобывающей миссии. Находка относится к периоду Среднего царства Древнего Египта.

Фото: Egypt Ministry of Antiquities
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Как сообщает Министерство по делам древностей Египта, здание было обнаружено в районе Вади-ан-Насб на Южном Синае. Оно расположено примерно в шести километрах к западу от местечка Серабит-аль-Хадим, где располагались бирюзовые рудники и храм богини Хатхор, символом которой считалась бирюза.

Уникальное в своем роде сооружение было возведено из песчаника. Археологи считают, что в нем размещалась "штаб-квартира", из которой контролировалась добыча меди и бирюзы в Древнем Египте более 4000 лет назад. По словам Мустафы Вазири, генерального секретаря Высшего совета по делам древностей, это здание использовалось в качестве административного центра для разрозненных горнодобывающих групп, направлявшихся на Синай.

Предварительный анализ показал, что оно было построено во времена Среднего царства Древнего Египта и использовалось на протяжении нескольких тысячелетий. Вероятно, здание было заброшено только в позднеримский период.

Его площадь составляла 225 квадратных метров. Рядом с ним располагался главный колодец этих мест, который в древности снабжал водой весь горнодобывающий район. Здание состояло из двух основных залов, двух вспомогательных комнат и лестницы, ведущей на крышу. Его пол был сложен из плит песчаника.

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