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12.01.2022 04:00
Рубрика: В мире

Швейцарские врачи решили надевать на детей перед уколом виртуальные очки

Текст: Елена Бугайская, Елена Манукиян
Российская газета - Неделя № 5(8653)
Швейцарские врачи решили надевать на детей, боящихся уколов, очки виртуальной реальности со специальной 10-минутной игрой, которая синхронизирована с медицинской процедурой. Ведь за игрой дети, как известно, забывают обо всем на свете и, таким образом, не думают о боли.
Маленькие пациенты увлекаются виртуальной игрой в 3D-очках и не замечают укола. Фото: twitter.com/ SFR News Маленькие пациенты увлекаются виртуальной игрой в 3D-очках и не замечают укола. Фото: twitter.com/ SFR News
Маленькие пациенты увлекаются виртуальной игрой в 3D-очках и не замечают укола. Фото: twitter.com/ SFR News

То, что родителям нередко кажется плохим, врачи решили использовать во благо. По данным местного телеканала SRF, в университетских клиниках Женевы очки виртуальной реальности стоят на полках в медицинских кабинетах как инструмент, который используется при заборе крови и установке внутривенного катетера у детей старше 5 лет и подростков.

Фото: Пресс-служба РКЦ
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В последние годы ученые во всем мире приходят к тому, что эта уловка имеет под собой веские основания. Так, сотрудники департамента анестезиологии в детской больнице Лос-Анджелеса в США провели комплексные исследования эффективности компьютерных игр при обезболивании. "Встревоженный подросток пришел сдавать кровь. Его спросили, не хочет ли он опробовать очки виртуальной реальности. Мальчик согласился.

Через несколько минут он спрашивает: "Когда же вы будете брать кровь?" Когда ребенок снял очки, он не мог поверить, что все уже позади", - рассказывает профессор этой больницы Джефри Голд. "Боль - это сложный процесс. Большинство людей думают, что это всего лишь реакция на повреждение тканей, но на самом деле это очень сложная и изощренная сеть сигналов, проходящих через разные области мозга. Это комплексная химическая, физиологическая и поведенческая реакция", - пояснил он. Но, по словам профессора, не все, что создано в области виртуальной реальности, пригодно для обезболивания. Голд сотрудничает с компанией, производящей программное обеспечение, которое позволяет пользователю стать активным участником происходящего в виртуальном мире, улавливать визуальные, слуховые и тактильные ощущения. Они возбуждают лимбическую систему, ответственную также за эмоции. "Когда кто-то полностью погружен в виртуальную реальность, его мозг выделяет эндорфины. Они, в свою очередь, вызывают ответ, схожий с реакцией на опиоиды, который заметно снижает ощущение боли у пациента", - поясняет он.

Как вам это?

Использование очков виртуальной реальности - удачный метод, особенно при работе с детьми, полагает Виктор Нурдаев, психотерапевт медицинского онлайн-сервиса.

"Такая технология помогает уменьшить страх, дискомфорт, волнение, которые дети могут чувствовать во время рутинных медицинских процедур, - говорит он. - Негативный, пугающий опыт медицинской помощи в детстве может привести к формированию избегающего поведения, когда человек настолько боится снова пережить негативный опыт, что тревожится и избегает повторного визита к врачу. Во взрослом возрасте человек подсознательно будет оттягивать визит к специалисту, запуская возможные заболевания. Позитивный же детский опыт будет способствовать преодолению психологических преград: обращение к врачам, визиты в поликлинику не будут вызывать тревогу или страх".

Как отметил врач Александр Ахтанин, в детской стоматологии такие технологии активно используются, клиники оснащены планшетами, на которых транслируются мультфильмы, например сами сеансы проходят в игровом формате. "Важно создать атмосферу, в которой у ребенка правильно сформируется первое впечатление о визите к стоматологу и чтобы он не был напуган. Однако во взрослой стоматологии такие приемы получили не столь широкое применение. Ведь если взрослый пациент боится процедуры, его уже не получится отвлечь очками виртуальной реальности или фильмом.

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