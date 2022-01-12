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12.01.2022 06:25
Рубрика: В мире

Систему "зеленых пропусков" в Италии распространили на родителей и учителей

Текст: Нива Миракян (Рим) , Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 5(8653)
Возвращение за школьные парты на Апеннинах сопровождается введением новой порции ограничений, которые напрямую коснулись учеников и их родителей.
В Италии власти вводят все новые ограничения для непривитых, поэтому в пунктах вакцинации пусто не бывает. Фото: EPA

За месяц до начала занятий власти объявили, что к системе "зеленых пропусков" помимо врачей подключат студентов, учителей и весь персонал учебных заведений от уборщиц до вахтеров. Дирекция школы или университета обязана следить за выполнением новых предписаний при помощи специального приложения и онлайн-платформы. Нарушителям грозят серьезные штрафы, вплоть до тысячи евро.

В Италии за отказ от вакцинации ввели штраф в размере 100 евро

Вдобавок ко всему для учителей и преподавателей вузов невыполнение новых правил будет квалифицироваться как необоснованное отсутствие на рабочем месте, и, начиная с 5-го дня, они будут автоматически отстранены от работы. По официальным данным, число вакцинированных преподавателей на данный момент достигло рекордной отметки в 93 процента. Но в местной прессе то и дело появляется информация, которая опровергает эти чрезмерно оптимистичные цифры. По данным СМИ, в среднем в учебных заведениях Италии не хватает от 10 до 20 процентов учителей и профессоров. Причин как минимум две. Одна - традиционная, которая выражается в отсутствии финансирования и наличии крайне нерасторопной системы по приему на работу персонала.

А вторая связана с категорическим нежеланием ряда преподавателей вакцинироваться, о чем они многократно заявляли в рамках акций протеста. Родителей впредь не впустят на территорию детсадов, школ и университетов без "зеленого пропуска". На практике это означает, что непривитые мамы и папы не смогут забрать из школы потерянный пенал или тетрадку.

А как у нас?

- Собственно, ученики уже привыкли и к "утренним фильтрам" при входе с измерением температуры, и к тому, что с насморком и кашлем в класс теперь не пустят, отправят домой, - сказал "РГ" замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. - Если есть возможность - в школах разделяют потоки, пропуская детей в разное время через разные входы и выходы. Разумеется, в школах должны использовать дезинфицирующие воздух приборы. Убирать классы и коридоры после занятий тоже положено с применением антисептиков. Детям обязаны создать условия для соблюдения правил личной гигиены: одноразовые полотенца в умывальных комнатах, санитайзеры и т.д. А взрослые в пищеблоках продолжают пользоваться масками и перчатками. Одна из важных мер - закрепление за каждым классом отдельного кабинета (за исключением специализированных кабинетов по некоторым предметам), где установлено специальное оборудование. Массовые занятия в актовом и спортивном залах, а также библиотеке теперь проводятся только для одного класса.

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