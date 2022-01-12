Сколько и когда будем отдыхать и работать в 2022 году

Год тигра обещает белорусам и россиянам материальное благополучие. Но только тем, кто будет усердно трудиться.

Всего в наступившем году на Беларусь и Россию приходится почти 480 праздников.

Из 365 дней года у россиян 247 рабочих и 118 выходных и праздничных. А вот белорусы в новом году будут работать на два дня меньше по сравнению с прошлым годом - 255 дней. Соответственно, к выходным и праздничным добавятся два денечка - всего их будет 110.

В России в январе отмечаются сразу два государственных праздника - Новый год и Рождество Христово. По традиции январь у россиян практически один сплошной праздник - на работу остается всего 16 дней. В Беларуси таких длинных каникул не предусмотрено, поэтому белорусы после коротких посиделок за новогодним столом уже третьего января вышли на работу.

День защитника Отечества 23 февраля приходится в России на среду. Так что отдохнуть мужественным людям можно будет всего денек.

А вот праздник 8 Марта растянется в России на три дня, а в Беларуси аж на четыре. Так распорядился календарь.

Длинными для россиян станут и майские выходные, они продлятся восемь дней: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. В Беларуси первого мая - Праздник труда, третьего - Радоница. А 9 мая по святой традиции белорусы и россияне вместе отметят День Великой Победы.

Еще четыре даты хотелось бы выделить особо. В Беларуси - это День Независимости третьего июля и День Октябрьской революции седьмого ноября. В России - День России 12 июня и День народного единства четвертого ноября.

9 мая по святой традиции белорусы и россияне вместе отметят День Великой Победы

В повседневную жизнь белорусов и россиян вносят свой колорит не только официальные праздники, но и профессиональные, международные, религиозные, а также дни воинской славы. Всего в наступившем году на две наши страны приходится более 478 таких дней. К слову, накануне государственных праздников рабочее время сокращается на один час. Если же в эти дни все же приходится трудиться, то за это полагается доплата.

Согласно различным опросам, самыми любимыми праздниками у белорусов и россиян остаются Новый год и День Победы. С удовольствием они отмечают и Масленицу, Пасху, Троицу, Медовый и Яблочный спасы...

Особое место у белорусов занимает Купалье. В купальскую ночь с шестого на седьмое июля нужно прыгать через костер, гадать, пускать по воде венки из полевых цветов. А еще в эту чудесную ночь принято искать "папараць-кветку" - цветок папоротника. Найдешь цветок - будет тебе счастье.

В России с особым трепетом отмечают восьмого июля День семьи, любви и верности. Праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии.

Россияне и белорусы с удовольствием заимствуют праздники, которые давно отмечаются в различных странах мира. Так, в прошлом году в России официальный статус получил День отца. Согласно Указу Президента России Владимира Путина, День отца будет отныне праздноваться в третье воскресенье октября.

В Беларуси отцовский день пока не имеет официального статуса. Тем не менее в течение уже нескольких лет в республике проходят массовые праздничные мероприятия в честь любимых пап. Белорусы отмечают этот день в июне, в третье воскресенье лета. А вот День матери в Беларуси - праздник официальный. Он отмечается ежегодно 14 октября. Этот замечательный праздник был учрежден Указом Президента Беларуси Александра Лукашенко и приурочен к церковному празднику - Покрову Пресвятой Богородицы.

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