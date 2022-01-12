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12.01.2022 08:10
Рубрика: В мире

Сочувствующий неонацистам британец приговорен к чтению Шекспира

Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Неделя № 5(8653)
Британский студент, сочувствующий неонацистам, приговорен судом к чтению произведений Шекспира и Диккенса.
Неонацистские взгляды студента должен перевоспитать Шекспир. Фото: EPA

Судья предупредил студента, что пока тот должен прочитать книги и пьесы Джейн Остин, Томаса Харди, Чарльза Диккенса и Уильяма Шекспира, чтобы избежать тюрьмы. Каждые четыре месяца Бен Джон будет приходить в суд на экзамен по прочитанным книгам.

Фото: iStock
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Несколько лет назад прокурор в небольшом городке американского штата Вирджиния уговорила судью приговорить пятерых хулиганов, рисовавших расистские граффити и свастику, к чтению книг. Она составила список из 35 произведений, в которых главные герои страдают из-за своего цвета кожи, например, "Убить пересмешника" Харпера Ли, и предложила подросткам выбрать по 12 из них и написать эссе о каждой. Кроме того, юным расистам пришлось посетить Музей холокоста.

Как вам это?

Член Ассоциации юристов России Александра Обрывко полагает, что в российском праве было бы целесообразно рассмотреть вопрос о предоставлении суду полномочий, по которым тот мог бы возлагать на правонарушителей обязательства по чтению классической литературы с последующим экзаменом. И это могло бы стать условием, при котором судом может быть назначено условное наказание. В юридической среде обсуждается вопрос развития восстановительного правосудия, когда к подросткам-нарушителям могли бы назначаться воспитательные меры. Например, починить забор, который сломал, ходить в аптеку для бабушки, у которой пытался украсть пенсию, и т.п. Чтение хороших книг вписывается в эту концепцию.

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