Сочувствующий неонацистам британец приговорен к чтению Шекспира

Британский студент, сочувствующий неонацистам, приговорен судом к чтению произведений Шекспира и Диккенса.

Неонацистские взгляды студента должен перевоспитать Шекспир. Фото: EPA

Судья предупредил студента, что пока тот должен прочитать книги и пьесы Джейн Остин, Томаса Харди, Чарльза Диккенса и Уильяма Шекспира, чтобы избежать тюрьмы. Каждые четыре месяца Бен Джон будет приходить в суд на экзамен по прочитанным книгам.

Несколько лет назад прокурор в небольшом городке американского штата Вирджиния уговорила судью приговорить пятерых хулиганов, рисовавших расистские граффити и свастику, к чтению книг. Она составила список из 35 произведений, в которых главные герои страдают из-за своего цвета кожи, например, "Убить пересмешника" Харпера Ли, и предложила подросткам выбрать по 12 из них и написать эссе о каждой. Кроме того, юным расистам пришлось посетить Музей холокоста.

Как вам это?

Член Ассоциации юристов России Александра Обрывко полагает, что в российском праве было бы целесообразно рассмотреть вопрос о предоставлении суду полномочий, по которым тот мог бы возлагать на правонарушителей обязательства по чтению классической литературы с последующим экзаменом. И это могло бы стать условием, при котором судом может быть назначено условное наказание. В юридической среде обсуждается вопрос развития восстановительного правосудия, когда к подросткам-нарушителям могли бы назначаться воспитательные меры. Например, починить забор, который сломал, ходить в аптеку для бабушки, у которой пытался украсть пенсию, и т.п. Чтение хороших книг вписывается в эту концепцию.