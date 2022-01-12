Сотрудникам японской корпорации запретили курить в рабочее время

Сотрудникам японской корпорации Nomura Holdings запретили курить в рабочее время.

Поболтать с коллегами в курилке у сотрудников Nomura не получится. Фото: GettyImages

Нововведение затронуло в том числе и персонал, который находится на удаленке. Штат компании уведомили о новых правилах по электронной почте.

Руководство бизнес-гиганта распорядилось закрыть курилки в своих офисах. А тем сотрудникам, кто курит в обеденный перерыв, рекомендуют воздержаться от возвращения в офис в течение 45 минут после последней затяжки. Начальство рассчитывает на сознательность подчиненных и не планирует выявлять нарушителей новых правил. В Nomura Holdings отмечают, что не собираются вводить штрафы в отношении несознательных работников.

А как у нас?

"Ограничение перерывов на курение в российских компаниях скорее говорит о воле собственника контролировать рабочий график сотрудников, чем о заботе по поводу их здоровья, - считает руководитель группы консультантов международной кадровой компании Ancor Елена Евстюхина. - При найме на должность, которая не требует идеальной спортивной формы или постоянного нахождения на рабочем месте, курение не рассматривается как критерий отбора". При этом курит ли человек, работающий удаленно, или нет - остается только его собственным делом, считают эксперты.