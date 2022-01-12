Старшая дочь Назарбаева заразилась коронавирусом

Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига заразилась коронавирусом. Об этом сообщил портал Orda.kz со ссылкой на ее помощницу.

"Течение ковида среднее", - рассказала Жанна Ермекова. По ее словам, она находится дома в Алма-Ате.

Ранее стало известно, что Дарига Назарбаева не пришла на заседание мажилиса (нижней палаты парламента), депутатом которого она является. Как сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу палаты, она находится на больничном, однако по какой причине, в мажилисе не уточнили.