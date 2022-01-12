Строителям предложили дать работу в первую очередь российским гражданам

Российские строители должны пользоваться приоритетом при распределении госзаказов. Эту меру поддержки отрасли предлагает минэкономразвития. Предполагается давать приоритет российским и евразийским подрядным организациям "без преобладающего найма иностранной рабочей силы" при проведении строительных госзакупок, сообщает РБК. Ожидается, что это простимулирует занятость и поддержит отечественные компании.

В долгосрочной перспективе такой приоритет нужен, так как это снизит отток денежных средств из страны и повысит поступления в бюджет, считает директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Диваков. Однако в краткосрочной перспективе это приведет к удорожанию работ и увеличению сроков строительства. "Сейчас на стройках преобладают рабочие из стран Средней Азии, в последнее время наблюдается положительная динамика как их легализации, так и роста уровня выполняемых работ и дисциплины. В то же время крупные девелоперы совершенствуют технологии строительства, что позволить отказаться от существенной части низкоквалифицированных рабочих и снизить себестоимость", - говорит он.

"Качество строительства не станет хуже - российские специалисты умеют строить быстро и качественно, - уверяет говорит ректор НИУ МГСУ Павел Акимов. - Хороший пример - Москва, где количество иностранных подрядчиков неуклонно снижается, а результат виден налицо - Москва хорошеет и обновляется".

Многие подрядчики активно нанимают работников из регионов, хотя труд россиян обходится им в полтора раза дороже, отмечает председатель Комиссии по проектному финансированию Общественного совета при минстрое Рифат Гарипов. Это связано с кадровым дефицитом на стройках - мигранты все чаще выбирают более легкий труд.

Мигрантов привлекают по причине отсутствия местных кадров. Предлагаемые меры могут усугубить дефицит, считает владелец компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский. "На бумаге" будут привлекаться одни люди, а фактически выполнять работы - другие, отмечает руководитель департамента управления проектами Cushman & Wakefield Павел Якимчук.

В начале 2021 года около 35% госконтрактов на строительство оставались невостребованными

По данным НОСТРОЙ, в начале 2021 года около 35% госконтрактов на строительство оставались невостребованными - заявки не подавала ни одна компания. Инициатива выдвинута в неудачное время, считают эксперты ранка труда. Строительная отрасль переживает кадровый голод: показатель дефицита персонала опустился к концу 2021 года до 1,4 соискателя на вакансию с 2,6 в январе, сообщила директор департамента аналитических бизнес-решений hh.ru Наталья Данина. Нормальной считается ситуация, когда на одно рабочее место претендуют 5-6 человек. Число соискателей в течение прошлого года было стабильным - чуть меньше 160 тысяч резюме в базе данных hh.ru. Но спрос на рабочую силу в строительстве только за прошлый год вырос на 88%, до 106 тысяч вакансий.

Следствием стал рост предлагаемых зарплат - компании перекупают друг у друга наиболее востребованных специалистов, свидетельствует руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова. Например, плиточникам по сравнению с 2016 годом стали платить на 80% больше - 100 тысяч рублей в месяц. Средняя зарплата по стране за тот же период выросла на 52,5%, сообщает Росстат.

"Сейчас в среднем квалифицированный рабочий на стройке зарабатывает 50-70 тысяч рублей в месяц, разнорабочий - 45-55 тысяч рублей", - добавляет глава отделений по подбору персонала Kelly Services Ольга Копылова.

При этом среди тех, кто ищет работу в строительстве, и так 90% составляют россияне, делится Наталья Данина. Зарплатные ожидания наших граждансоставляют около 80 тысяч рублей, как и у коллег из Казахстана, Украины и Узбекистана. Строители из Таджикистана и Киргизии хотели бы получать на 10 тысяч рублей больше, а из Белоруссии - на 20 тысяч рублей.

"Мигранты никуда со стройплощадок не денутся, - считает глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов. - Просто они уйдут к субподрядчикам. А если начнут проверять и их, то к субсубподрядчикам". Кадровики придерживаются такого же мнения: любые компании хотят сократить издержки, а зарплаты в строительстве довольно высокие. Поэтому они найдут возможность возводить свои проекты наиболее выгодными для них силами. И если такими окажутся мигранты, предприниматели найдут способ, как сохранить доступ к госзаказам и всех своих работников.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Ольга Бухарова

Между тем

Застройщики жилья с 2023 года должны будут перейти на цифровые технологии. Сроки установлены в утвержденной правительством "дорожной карте" по использованию технологий информационного моделирования (ТИМ): на стадии проектно-изыскательских работ с января 2023 года, при строительно-монтажных работах - с июля 2023 года.

Поначалу компаниям придется вложиться в обучение сотрудников и программное обеспечение, однако позже ТИМ приведут к удешевлению строительства, отмечают эксперты. Информационное моделирование дает возможность выдать максимально точные данные по объемам, устранить геометрические пересечения и другие недостатки проекта, отмечает заместитель управляющего директора градостроительного института "Мирпроект" Константин Лебедев. Такие технологии повышают производительность труда, сокращают издержки и предотвращают появление ошибок, которые выявляются уже на стройке и приводят к внеплановым затратам, говорит руководитель направления инноваций ГК "А101" Илья Горулев. Внедрение технологий информационного моделирования требует инвестиций и обучения кадров, но небольшие игроки рынка, не готовые к таким затратам, смогут обратиться к внешним подрядчикам, считают в компании ПИК. ТИМ позволяет также серьезно экономить благодаря четкому планированию, в том числе при закупке стройматериалов, говорит директор по проектированию ГК "Гранель" Дмитрий Становой. Кроме того, BIM-модель проекта, как правило, позволяет намного быстрее, чем обычно, провести по нему тендер.

"ТИМ возвращают уважение к труду проектировщика, резко повышают точность и качество. Даже если эти работы будут стоить в 1,5-2 раза дороже - подорожание с 6 млн до 10 млн рублей в смете 5-миллиардного объекта скажется не сильно. Но это позволит экономить на устранении потенциальных ошибок, которые приносят ущерб проекту на сотни миллионов рублей", - говорит руководитель Комиссии по цифровизации строительной отрасли Общественного совета при Минстрое России Михаил Викторов. С января 2022 года использование ТИМ уже стало обязательным для строителей, которые занимаются госзаказом.

Подготовила Марина Трубилина