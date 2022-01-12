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12.01.2022 19:51
Рубрика: Происшествия

Суд запретил высокопоставленным военным сдавать липовые зачеты по физподготовке

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 6(8654)
Кассационный военный суд сделал принципиально важное разъяснение: высокопоставленные военные не могут получать надбавку за особые достижения в службе, если сдавали зачет по физподготовке своим подчиненным, то есть фиктивно, если говорить прямо.
По правилам все люди в погонах должны регулярно сдавать физподготовку: и военные, и полицейские. Фото: РИА Новости По правилам все люди в погонах должны регулярно сдавать физподготовку: и военные, и полицейские. Фото: РИА Новости
По правилам все люди в погонах должны регулярно сдавать физподготовку: и военные, и полицейские. Фото: РИА Новости

Добивался повышения получки некий капитан 1 ранга, командир воинской части. Он очень расстраивался, что ему срезали, а это ни много ни мало плюс 70 процентов к должностному окладу. Ради этих денег стоило подтянуться. Во всех смыслах.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Однако с независимой проверкой у капитана 1 ранга (по сухопутным меркам это полковник) что-то не сложилось. Как он сказал: не смог принять участие в проверке, организованной вышестоящим командованием, по независящим от него причинам. Что бы это ни значило.

Зато командир успешно сдал все зачеты своим подчиненным. Будем верить в принципиальность лейтенантов, считавших, сколько раз подтянулся большой начальник на перекладине. И не усомнимся в точности секундомеров, замерявших скорость командира на кроссе. Но есть проблема: суд не принял протоколы, подписанные лейтенантами. Мол, звездами не вышли, чтобы полковников (то есть капитанов 1 ранга) на беговой дорожке судить.

"Необходимыми условиями для выплаты военнослужащему надбавки за особые достижения в службе являются его участие как минимум в двух проверках, одна из которых должна быть итоговой, контрольной или инспекторской, и соблюдение установленного порядка их проведения, в том числе относительно обязательного участия лица, обладающего специальными знаниями в области физической культуры и спорта", - пояснил в своем обзоре судебной практики Кассационный военный суд. Иными словами, принимать зачет у высокопоставленного военного должны его руководители и независимые эксперты.

Раз капитан 1 ранга не смог прийти на официальную проверку, он должен был подать рапорт руководству с просьбой организовать ему персональный день физкультурника и заодно принять зачеты. Однако он этого не сделал. Поэтому его претензии на надбавки были отклонены.

Давно прошли те времена, когда признаками военачальника были вкупе с большими звездами большой живот и одышка. Сегодня военные даже на высоких должностях следят за собой. Быть в форме (а не только в мундире) еще и выгодно. Полковник-разрядник получает намного больше просто полковника. Но честные проверки - важное условие. Государство не платит офицерам за липовые рекорды. Это закон.

Между тем

Еще один важный закон: военные не вправе расслабляться сверх положенного. Загулять в отпуске для человека в погонах грозит уголовным наказанием. Например, в Вологодской области суд отправил в колонию 20-летнего рядового контрактной службы. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, молодой человек, "желая отдохнуть от военной службы и временно уклониться от ее прохождения, без уважительных причин не явился к 8.30 18 января 2021 года из отпуска на службу в воинскую часть". Лишь в конце апреля он явился в военный следственный отдел СК России по Вологодскому гарнизону и заявил о себе.

"Пояснил, что вовсе уклониться от военной службы не хотел, причиной неявки на службу стало желание отдохнуть", - рассказывают в пресс-службе.

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