Создан тест, определяющий, насколько хорошо человек прожил жизнь

С помощью опросника психологов из Цюрихского университета человек может самостоятельно определить полноценность своей жизни или ее определённого этапа. Аналогов работе пока нет.

Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Psychology. В тесте три источника реализации (я, жизнь и наследие) пересекаются с тремя критериями реализации (целостность, соответствие, ценность). Их сочетание дает девять оценок прожитой жизни.

- Наше понимание полноценной жизни включает в себя как когнитивные, так и аффективные аспекты. Наша модель реализации в жизни подразумевает, что люди могут развивать и полностью реализовать свой потенциал; стать цельными и завершенными, чувствовать себя верными себе и вести настоящую жизнь. Кроме того, она включает в себя чувство значимости своего существования и способность оставить уникальный след в мире и внести вклад в благополучие других, - говорит исследовательница Дорис Бауманн.

Отмечено, что оценка реализованности - новое направление психологии, инструментарий которого только разрабатывается. Актуальность концепции самореализации подтверждена, но в психологических исследованиях ей пренебрегают. В то же время у людей есть потребность подводить итоги этапов своей жизни для того, чтобы поставить новые цели и приоритеты.

По мнению исследователей, оценка жизни как полноценной говорит о психическом благополучии человека. Так, те, кто прожили свою жизнь хорошо, проще относятся к старению.

Ученые выяснили, что важной составляющей полноценной жизни является забота о других. На удовлетворенность от своего пути влияет осмысленная деятельность, задачи, в которые человек погружается с головой, достижение целей, а также восприятие своей работы как призвания.