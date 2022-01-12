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The Lancet: Прием больших доз витамина D пожилыми повышает риск онкологии

Длительный прием витамина D без показаний в пожилом возрасте может повысить риск онкологических заболеваний. К такому выводу пришли австралийские ученые из Медицинского исследовательского института КИМРА, обследовав больше 20 тысяч человек старше 60 лет.

Фото: iStock
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Как следует из материалов, опубликованных в авторитетном медицинском журнале The Lancet, исследование длилось пять лет. Все это время пациенты раз в месяц принимали гелевые капсулы. У половины испытуемых в капсуле было плацебо, у других - 60 000 МЕ витамина D. Это очень большая доза, для сравнения, в одной таблетке витаминов D, которые можно купить в российских аптеках, содержится 1000 МЕ.

За время исследований умерли от разных причин 1100 человек. Из них 538 принимали плацебо, 562 - витамин D. Анализируя причины ухода из жизни испытуемых, авторы исследования установили, что среди тех, кто принимал витамин, смертность от онкологических заболеваний была больше на 15 процентов.

Также ученые периодически замеряли уровень витамина D в крови примерно 4 тысяч участников эксперимента. У тех, кто принимал плацебо - этот показатель был 77 нанограмм на миллилитр, у получающих витамин D - 115.

К слову, для взрослых нормальный уровень витамина - от 30 до 100, если показатель превышает 150, то это может говорить об интоксикации организма.

С чем связано большее число смертей онкологических заболеваний в группе, принимавшей витамины, ученым еще предстоит выяснить. Но уже сейчас австралийские исследователи с уверенностью говорят о том, что для назначения больших доз витаминов необходимо пройти предварительный скрининг и если дефицита нет, то необходимо корректировать дозы препаратов.

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