Токаев начал отменять режим ЧП в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев начал отменять режим чрезвычайного положения в стране. Как отмечается на сайте главы государства, он подписал указы о завершении с 13 января действия режима ЧП в Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях.

В то же время Токаев объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ. Вывод из страны миротворцев начнется уже завтра и продлится 10 дней. На встрече с генсеком организации Станиславом Засем президент поблагодарил союзников за помощь в условиях террористического нападения.

"Данная ситуация еще раз подтвердила ценность самой Организации как военно-политической структуры". По словам президента республики, после событий в Казахстане об ОДКБ заговорили в международном сообществе. "Эффективность организации проявилась достаточно наглядно в этой ситуации. Крайне важно, с моей точки зрения, чтобы секретариат наладил взаимодействие с руководством других международных организаций. Это будет очень полезно", - отметил Токаев.

Он также назвал уместным учреждение института специального представителя Генерального секретаря ОДКБ по миротворческим операциям.