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12.01.2022 12:25
Рубрика: В мире

Токаев встретился в Алма-Ате с родственниками погибших полицейских

Текст: Юрий Когалов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алма-Ату, где принял участие в заседании оперативного штаба и встретился с родственниками погибших полицейских и военных. Об этом сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Берика Уали.

Фото: ТАСС
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"Подтверждаем, что президент прибыл в Алма-Ату. Принимал участие в заседании оперативного штаба. Также прошла встреча с родными и близкими погибших сотрудников полиции, военнослужащих, выразил соболезнования и вручил награды", - отметил Уали.

Ранее, как отмечает nur.kz, в социальных сетях появились видеоролики с кружащими над городом вертолетами, в Алма-Ате был замечен кортеж с охраной.

Напомним, в начале января по Казахстану прокатилась волна акций протеста протии повышения цен на газ для автомобилей, переросшая в беспорядки, нападениями подверглись здания госорганов, полицейские и военные. Наиболее сложная ситуация сложилась в Алма-Ате. В стране действует режим ЧП. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев.

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