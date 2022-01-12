Токаев встретился в Алма-Ате с родственниками погибших полицейских

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алма-Ату, где принял участие в заседании оперативного штаба и встретился с родственниками погибших полицейских и военных. Об этом сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Берика Уали.

"Подтверждаем, что президент прибыл в Алма-Ату. Принимал участие в заседании оперативного штаба. Также прошла встреча с родными и близкими погибших сотрудников полиции, военнослужащих, выразил соболезнования и вручил награды", - отметил Уали.

Ранее, как отмечает nur.kz, в социальных сетях появились видеоролики с кружащими над городом вертолетами, в Алма-Ате был замечен кортеж с охраной.

Напомним, в начале января по Казахстану прокатилась волна акций протеста протии повышения цен на газ для автомобилей, переросшая в беспорядки, нападениями подверглись здания госорганов, полицейские и военные. Наиболее сложная ситуация сложилась в Алма-Ате. В стране действует режим ЧП. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев.