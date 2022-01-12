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Том Холланд может стать ведущим "Оскара"

Новости
    12.01.2022, 10:37
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: WDSSPR Фото: WDSSPR
Фото: WDSSPR

Церемония вручения премии "Оскар" может впервые с 2018 года пройти с ведущим. Об этом заявил президент Hulu Originals & ABC Entertainment Крейг Эрвич, организующей трансляцию.

Как пишет The Hollywood Reporter, во время недавнего интервью Том Холланд ("Человек-паук: Нет пути домой") выразил заинтересованность в проведении "Оскара". Источники издания сообщают, что Американская киноакадемия уже связалась с ним, чтобы изучить эту возможность.

В 2018 году церемонию вел Джимми Киммел и телетрансляцию смотрели 26,62 млн человек. Через год аудитория выросла до 29,56 млн, в 2020 году сократилась до 23,64 млн, а в 2021 году составила всего 10,40 млн.

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