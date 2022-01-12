Том Холланд может стать ведущим "Оскара"

Церемония вручения премии "Оскар" может впервые с 2018 года пройти с ведущим. Об этом заявил президент Hulu Originals & ABC Entertainment Крейг Эрвич, организующей трансляцию.

Как пишет The Hollywood Reporter, во время недавнего интервью Том Холланд ("Человек-паук: Нет пути домой") выразил заинтересованность в проведении "Оскара". Источники издания сообщают, что Американская киноакадемия уже связалась с ним, чтобы изучить эту возможность.

В 2018 году церемонию вел Джимми Киммел и телетрансляцию смотрели 26,62 млн человек. Через год аудитория выросла до 29,56 млн, в 2020 году сократилась до 23,64 млн, а в 2021 году составила всего 10,40 млн.