Ученым года в Беларуси стал академик Александр Ильющенко

За разработку технологий и оборудования для получения новых композиционных материалов, создание автоматизированного инновационного производства промышленных эмульсионных взрывчатых веществ звание "Ученого года Национальной академии наук Беларуси - 2021" присвоено академику Александру Ильющенко, информирует пресс-служба Академии наук.

В решении президиума НАН отмечается практическое участие ученого в "разработке высокотехнологических изделий для аэрокосмической и оборонной промышленности, поражающих порошковых элементов, порошковых деталей и элементов специзделий, обеспечения крупных поставок экспортной научно-технической продукции".

Основное направление научной деятельности Александра Ильющенко, уточняет БЕЛТА, который уже пятнадцать лет возглавляет Институт порошковой металлургии имени академика Романа, связано с разработкой высокоэнергетических материалов, теоретических основ и процессов их получения, что и послужило основой создания технологий и оборудования для их реализации.

Под руководством ученого - автора 1085 научных работ - организованы новые производства порошковых покрытий, конструкционных изделий из металлических, металлокерамических и керамических порошков, углерод-углеродных композиционных материалов, материалов металлургической 3D-печати, утилизации боеприпасов.

Заслуги академика получили широкое признание в Беларуси и за рубежом. Его прикладные разработки защищены 17 авторскими свидетельствами и 177 патентами. Ученый поддерживает связи с ведущими научными центрами ряда стран и международными организациями, являясь действительным членом Академии военных наук России.

Конкурс "Ученый года Национальной академии наук Беларуси", поясняет агентство, учрежден четыре года назад. Его цель - выявление и поощрение наиболее эффективно работающих в конкурсном году ученых из числа академиков и членов-корреспондентов, а также научных работников высшей квалификации.

Этого высокого звания уже были удостоены член-корреспондент Эмилия Коломиец, в 2018-м - академик Николай Казак, в 2019-м - член-корреспондент Александр Коваленя, а в 2020-м - академик Владимир Агабеков.