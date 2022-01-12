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12.01.2022 01:45
Рубрика: Экономика

Упрощается использование маткапитала для покупки жилья в кооперативах

Текст: Марина Трубилина
Изменить правила направления маткапитала на покупку жилья через некоторые жилищные кооперативы предлагает Минстрой. Ведомство разработало поправки об этом в постановление правительства.

Правилами направления маткапитала на улучшение жилищных условий разрешается использование этих средств в счет уплаты вступительного или паевого взноса в жилищном, жилищно-строительном, жилищном накопительном кооперативе. При этом семья должна представить справку, где, помимо прочего, указано, какие права есть у кооператива на земельный участок под строительство дома. Это требование появилось около года назад и должно было минимизировать риски членов кооперативов. Однако из-за этого осложнилось оказание мер господдержки семьям, нуждающимся в жилье, со стороны регионов.

Фото: istock
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В частности, в Татарстане уже почти двадцать лет действует программа социальной ипотеки, помощь с покупкой жилья получили более 170 тысяч семей, более 19 тысяч использовали при этом маткапитал. Однако господдержка действует таким образом, что многоквартирные дома строит на участках, переданных ей в безвозмездное пользование регионом, некоммерческая организация "Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан". А в кооперативах, которые на договорной основе взаимодействуют с фондом, аккумулируются средства граждан. Это один из источников финансирования строительства.

Участники кооперативов могут вносить разного размера первоначальный взнос, пользоваться рассрочкой платежей на период до 28,5 года, оплачивать жилье продукцией личного подсобного хозяйства, брать невыкупленную часть жилья в наем (в том числе при невозможности своевременного внесения текущих платежей) и так далее. Гарантом исполнения участником кооператива обязательств по выплате взноса выступает Фонд. Но, поскольку у кооператива нет прав на землю, участники теперь не могут использовать маткапитал.

В связи с этим предлагается сделать для них исключение. В случае, когда в качестве гаранта исполнения членом кооператива обязательств по выплате взноса выступает некоммерческая организация, созданная регионом для строительства жилья и обеспечения им отдельных категорий граждан, владелец маткапитала не должен будет представлять справку о правах кооператива на землю под домом.

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