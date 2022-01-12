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12.01.2022 14:00
Рубрика: Экономика

В 2021 году Россия увеличила экспорт колбасных изделий более чем на треть

Текст: Татьяна Карабут
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

К концу 2021 года (данные по ЕАЭС за январь-октябрь) Россия поставила колбасы на внешние рынки на сумму 109 млн долларов - на 36% больше аналогичного периода 2020 года. В физическом объеме отгрузки увеличились на 27% до 48 тыс. тонн, сообщили в федеральном центре "Агроэкспорт" при Минельхозе.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Крупнейшие покупатели российской колбасы увеличили закупки. За январь-октябрь отгрузки в Казахстан выросли на 23% до 33 тыс. тонн в натуральном выражении и на 30% до 67 млн долларов в денежном. Украина в 2021 году увеличила импорт до 7,8 тыс. тонн (это плюс 36%) на 21 млн долларов (плюс 52%). В Азербайджан экспортировано 4,2 тыс. тонн (плюс 20%) стоимостью 10 млн долларов (плюс 19%).

Кроме этого, значительно расширилась география поставок - прежде всего в страны Африки. Также наблюдается увеличение экспорта российской колбасы в такие страны как Вьетнам, Монголия, Япония.

В условиях локдауна и ограничений в работе HoReCa существенно вырос спрос на колбасные изделия как на доступные и экономящие время продукты, считает исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина. При этом рост спроса на готовую продукцию (в том числе колбасы) из-за урбанизации - общемировая тенденция. По данным ITC Trade Map, в 2020 году в мире было импортировано 1,3 млн тонн колбасных продуктов стоимостью 5,4 млрд долларов, за последние четыре 4 года стоимостной объем вырос на 28%.

Основными покупателями российской колбасы остаются страны постсоветского пространства - за счет общих вкусовых предпочтений и традиций потребления.

"Пока объемы экспорта на рынки дальнего зарубежья относительно невысоки, что обусловлено низкой культурой потребления колбасных изделий. Например, российские производители поставляют небольшие объемы в Японию - рынок этой страны достаточно узкий, но с развитием тренда на западный образ жизни колбасные изделия завоевали на нем определенную нишу", - пояснила "Агроэкспорту" Екатерина Лучкина.

Увеличение поставок традиционной колбасы также вряд ли возможно, например, в страны с мусульманским населением. Но для таких стран российские производители прорабатывают специальные линейки продукции. Кроме того, увеличение экспорта российских колбас за счет дальнейшего расширения географии поставок. Например, сейчас российские экспортеры прорабатывают возможность поставок в Таджикистан и Гонконг, говорит Лучкина.

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