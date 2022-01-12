В Бельгии закрываются салоны тату из-за предписаний ЕС по краскам

Красочный мир мастеров татуировок в Бельгии заметно потускнел с начала текущего года. С 4 января из-за изменения в правилах ЕС по химическим веществам (REACH) около двух третей цветов запрещены для предотвращения возможных аллергических реакций или даже генетической мутации. В 2023 году закроют пигментные цвета "синий" 15:3 и "зеленый 7" по подозрению в канцерогенности. В отрасли опасаются, что салоны не выдержат локдаунов и грядущих нововведений.

"Все цвета, которыми я владел, я должен был выбросить. Они не соответствовали новой схеме. На данный момент у меня есть только черная краска, которая была настроена. Остальное мне пришлось утилизировать", - цитирует портал BRF.be одного из владельцев салона Макса Германа. По его словам, штраф за нарушение предписаний составляет 50 тысяч евро. Пришлось также утилизировать краски на 3 тысячи евро. Пострадают татуировщики с крупными рисунками. Например, если вся спина татуирована с определенным мотивом, работа может занять несколько месяцев. Клиенты, боятся, что новые цвета не будут иметь того же оттенка.

Представители отрасли считают, что вначале нужно было предложить новые краски, а затем вводить запреты. Цвета татуировки станут дороже. Они надеются, что это не отпугнет любителей тату.

В Европейском химическом агентстве (ECHA) уточнили, что несколько тысяч химических веществ, которые присутствуют в смесях, используемых для татуировки, ограничены с 4 января 2022 года. Тем не менее, двум пигментам "синему" 15:3 и "зеленому 7" предоставлен более длительный переходный период, чтобы промышленность получила дополнительное время для замены их более безопасными альтернативами.