В бельгийском Генте кардинально решили проблему шумных водителей

Власти бельгийского города Гент изымают автомобили у водителей, которые ездят слишком громко.

Полицейские в бельгийском Генте будут на месте определять, нарушил ли автомобиль шумовой лимит. Фото: GettyImages

Проблема шумового загрязнения там стала столь острой, что летом местные жители даже выходили на улицу с протестом, требуя обуздать любителей включить музыку на полную мощность, агрессивно вести себя на дорогах и "поковыряться" в выхлопных трубах и двигателях так, чтобы они гремели на всю округу.

По новым правилам машины у нарушителей тишины конфискуют на срок не менее 72 часов. При этом они сами должны оплачивать расходы на буксировку и хранение авто. Решение о том, нарушил ли водитель шумовой лимит, принимают местные полицейские. Новые меры будут действовать до конца года, а после власти оценят их эффективность, пишет газета Guardian. По словам Брэма Ван Лоо, советника мэра Гента по правовым вопросам и вопросам безопасности, пока еще подводить итоги рано, но уже сейчас местные жители говорят, что довольны изменениями.

В соседних Нидерландах власти Роттердама тоже взялись за шумных водителей. В рамках эксперимента прошлым летом в трех точках в центре города установили камеры и звуковые мониторы. Как выяснилось, шумовой лимит превысили примерно три процента водителей (это около 100 машин). Одно транспортное средство и вовсе нарушило ограничения по шуму 15 раз за день. По действующим правилам, чтобы изъять у громкого водителя машину, роттердамская полиция должна сначала отправить ее на техосмотр и там зафиксировать, что шум от нее действительно превышает норму. На деле это оказывается долгим процессом, поэтому власти все еще думают, как бы упростить процедуру "отлова" и наказания любителей пошуметь. По данным ВОЗ, шумовое загрязнение нередко вызывает проблемы со слухом, болезни сердца. Допустимый порог шума, который не наносит вреда людям, составляет 55 децибел. Но в одной только Европейской экономической зоне 113 миллионов человек страдают от дорожного шума, превышающего этот показатель. Из них 36 миллионов подвержены воздействию шума выше 65 децибел.

А как у нас?

Мосгордума ранее в первом чтении одобрила пакет предложений мэра Сергея Собянина об усилении ответственности за громкую музыку и выхлопы от автомобилей и байков. Пакет предполагает изменения как на региональном, так и на федеральном уровнях. Парламент столицы может выйти в Госдуму с инициативой о наделении регионов правом самим установить штрафы за нарушение тишины и покоя от 5 тысяч рублей и более в зависимости от мощности двигателя вместо действующего штрафа в 500 рублей. Поправки предусматривают использование камер с шумомерами, чтобы за нарушителями не приходилось бегать и ловить их за руку. Мэр Москвы по аналогии с коллегой из Гента предложил задерживать транспорт до устранения нарушений. В Москве за нарушение покоя с 23.00 до 7.00 предлагается установить прогрессивный штраф - с 5 тыс. руб. для физических и с 50 тыс. руб. - для юридических лиц. Этот минимум предполагается для мотоциклов мощностью до 50 лошадиных сил и для авто до 200 "лошадей". Далее - по 250 руб. плюсом за каждые 10 "сил".

"Законопослушным автомобилистам ничего не угрожает, - сообщил "РГ" председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. - Штрафы коснутся тех граждан, в автомобилях или мототранспортных средствах которых системы выпуска полностью или частично демонтированы или модифицированы не предусмотренным заводом-изготовителем способом, что и приводит к повышенному уровню шума".