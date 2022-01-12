В Бресте подготовили новые экскурсии для россиян

Есть, например, в деревне Бездеж Дрогичинского района музей народного творчества "Бездежский фартушок", насчитывающий более 360 самотканых фартуков, причем все они разные. В экспозиции представлены интерьер крестьянской хаты, предметы крестьянского быта, узоры сельской одежды. 12 января на сайте проекта младший научный сотрудник музея Людмила Янущик провела онлайн-знакомство с экспозицией, а 15 января работающая на крестьянском подворье "Каля Плэса" этого музейного комплекса Светлана Волкович познакомит интернет-аудиторию с тонкостями местной народной кухни.
Интернет-пользователи смогут также совершить экскурсию во дворец графов Пусловских (Коссовский замок), познакомиться с прекрасными архитектурными памятниками Пинска - жемчужины белорусского Полесья, который называют городом девяти веков, посетить расположенную в 60 километрах от Бреста удивительную агроусадьбу "Польский маёнтак" с кулинарным мастер-классом и показом первого в Беларуси деревенского хостела...
Начальник отдела туризма управления спорта и туризма Брестского облисполкома Елена Космач убеждена, что интерактивный интернет-проект привлечет внимание многих российских путешественников:
- Нам есть что предложить туристам. Брестская область - регион с огромным потенциалом. Каждый третий путешественник, приехавший в страну, посещает именно Брестчину.