В Бресте подготовили новые экскурсии для россиян

После новогодних праздников в Брестской области запустили онлайн-проект для россиян. Потенциальным гостям в режиме реального времени решено показать не только раскрученные локации вроде Брестской крепости или Беловежской пущи, но и другие интересные объекты, куда до этого не ступала нога большинства российских путешественников. Проект носит название "Брестская область: согревая красотой".

Есть, например, в деревне Бездеж Дрогичинского района музей народного творчества "Бездежский фартушок", насчитывающий более 360 самотканых фартуков, причем все они разные. В экспозиции представлены интерьер крестьянской хаты, предметы крестьянского быта, узоры сельской одежды. 12 января на сайте проекта младший научный сотрудник музея Людмила Янущик провела онлайн-знакомство с экспозицией, а 15 января работающая на крестьянском подворье "Каля Плэса" этого музейного комплекса Светлана Волкович познакомит интернет-аудиторию с тонкостями местной народной кухни.

Интернет-пользователи смогут также совершить экскурсию во дворец графов Пусловских (Коссовский замок), познакомиться с прекрасными архитектурными памятниками Пинска - жемчужины белорусского Полесья, который называют городом девяти веков, посетить расположенную в 60 километрах от Бреста удивительную агроусадьбу "Польский маёнтак" с кулинарным мастер-классом и показом первого в Беларуси деревенского хостела...

Каждый третий гость Беларуси посещает именно Брестчину

Начальник отдела туризма управления спорта и туризма Брестского облисполкома Елена Космач убеждена, что интерактивный интернет-проект привлечет внимание многих российских путешественников:

- Нам есть что предложить туристам. Брестская область - регион с огромным потенциалом. Каждый третий путешественник, приехавший в страну, посещает именно Брестчину.