В Брюсселе состоялась встреча Совета Россия-НАТО

В среду, 12 января, в сверкающем стеклом и металлом новом здании штаб-квартиры Североатлантического альянса в Брюсселе, которое обошлось налогоплательщикам по обе стороны Атлантики в 1,2 миллиарда долларов, состоялась первая за последние два с половиной года встреча Совета Россия - НАТО (СРН). Переговоры в этом "подмороженном" со времен украинского кризиса формате стали продолжением напряженного дипломатического марафона, начатого по инициативе Москвы с публикации в конце прошлого года проектов договоров с США и НАТО по юридически обязывающим гарантиям безопасности в Европе.

Российскую делегацию в Брюсселе возглавлял замминистра иностранных дел России Александр Грушко, который еще в минувшем декабре расставил все точки над i и предельно ясно обрисовал весьма мрачную перспективу невыхода на взаимоприемлемые договоренности с натовцами: в таком случае, по его словам, "мы перейдем в режим создания контругроз".

То, что потенциальный ответ на продолжение агрессивных действий альянса у российских границ будет носить военно-технический характер, который неизбежно поставит под угрозу безопасность самих членов западного военно-политического блока, без излишней на данном этапе конкретики звучало из Москвы не раз. Но именно не довести дело до реализации такого сценария и одновременно не допустить дальнейшей экспансии НАТО на восток - являлось ключевой, но крайне сложной задачей российской дипломатии. Изначально было понятно, что в возомнившем себя "самым успешным военным союзом в мировой истории" и поглотившем уже 30 евроатлантических государств альянсе категорически откажутся дезавуировать декларацию Бухарестского саммита НАТО о намерении предоставить членство Украине и Грузии. Однако для Москвы этот крайне чувствительный вопрос, наряду с гарантиями непоявления натовских ударных средств у российских рубежей, по словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, является "абсолютным императивом".

Потенциальный ответ Москвы на продолжение агрессивных действий НАТО у российских границ будет носить военно-технический характер

По итогам состоявшегося 10 января в Женеве предыдущего раунда переговоров с США Рябков констатировал отсутствие прогресса по вопросу дальнейшего расширения НАТО за счет постсоветского пространства. Его коллега по переговорному процессу с американской стороны первый замгоссекретаря США Вэнди Шерман была категорична: "Мы не позволим никому закрывать другой стране двери в НАТО". При этом Шерман не нашла ничего лучше, чем в самый деликатный с дипломатической точки зрения момент публично вывалить на Россию новую порцию беспочвенных обвинений.

На что получила отповедь от посольства РФ в Вашингтоне о том, что "официальные лица США часто переворачивают факты с ног на голову". В такой наэлектризованной атмосфере замминистра иностранных дел Александр Грушко на пару с замминистра обороны РФ Александром Фоминым, сидя за овальным столом в основном зале заседаний Североатлантического совета, старались донести до участников встречи суть озабоченностей Москвы, а также причины, по которым нашу страну беспокоит ускоренное военное освоение альянсом постсоветских стран.

Требования Москвы к организации, военный бюджет которой превысил триллион долларов, - отказаться от приближения к нашим границам и вернуться на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт РФ - НАТО, продиктованы не желанием "поперетягивать дипломатический канат", а жизненно важными интересами национальной безопасности нашей страны. Безопасности, которую альянс открыто ущемляет, прикрываясь заявлениями о праве каждого стремящегося в блок государства самостоятельно определять свое будущее.

"За один день договориться по столь сложным проблемам, обозначенным в запросных позициях России, едва ли возможно. Но главное - начать диалог, которого в последние годы не было. Перспективы выхода на взаимоприемлемые договоренности теоретически имеются, и для этого НАТО даже не обязательно формально отказываться от решения саммита в Бухаресте 2008 года, - пояснил "РГ" ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков. - Альянсу достаточно прийти к очевидному выводу, что дальнейшее расширение блока в Европе будет подрывать безопасность самого НАТО и его стран-членов. И осознать, что это является неприемлемым для союзников, часть которых, кстати, еще в 2008 году выступали против предоставления членства Украины и Грузии. Если такие тезисы положить на бумагу, то это могло бы стать частью компромисса России и НАТО".

По словам эксперта, несмотря на стремление альянса продемонстрировать свою монолитность в диалоге с Россией, на самом деле внутри блока все гораздо сложнее. "Разумеется, имеется русофобски настроенная и всем известная часть стран. Но есть и другие государства, которые не заинтересованы в углублении противоречий, эскалации и возможного конфликта Брюсселя с Москвой, отметил Ермаков.

Требование Москвы к НАТО - отказаться от приближения к нашим границам

Именно от итогов переговоров в формате СРН и конечного решения НАТО по учету российских озабоченностей во многом зависит исход инициативы Москвы по предоставлению нашей стране гарантий безопасности со стороны США и возглавляемого ими альянса. 13 января заключительная в ходе нынешнего дипломатического марафона попытка разрядить военно-политическую напряженность в Европе будет продолжена на площадке ОБСЕ в Вене, после чего станет более понятным, по какому пути будут развиваться отношения России с Западом. На момент подписания номера в печать переговоры за закрытыми дверями в Брюсселе все еще продолжались, а анонсированная по их итогам пресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга не состоялась.

Между тем

Парламент Грузии ввел административную ответственность за оскорбление флагов Евросоюза и НАТО, а равно их государств-членов и символов международных организаций, в которых состоит страна. За однократное нарушение грозит штраф в 1000 грузинских лари (325 долларов), рецидив обойдется в два раза дороже, а также предполагает арест на 15 суток. "Такие штрафы стали обычным делом для большинства европейских стран. Мы думаем, что эти изменения будут профилактической мерой. Мы считаем, что это прогрессивный шаг", - цитирует Euronews депутата Николоза Самхарадзе, одного из авторов документа. "Мы не должны позволять радикальным группам совершать такие агрессивные действия против символов ЕС и НАТО. Важно, что парламент принял этот новый закон при многопартийной поддержке", - вторит ему Каха Гоголашвили, известный грузинский "общественный деятель", живущий на европейские гранты. Заметим, что на защиту флагов ЕС и НАТО грузинские "общественники" и депутаты встали после того, как в июле флаги спонсоров и покровителей нынешней грузинской государственности пали под напором людей, митинговавших против проведения в Тбилиси гей-парада, в защиту традиционных грузинских ценностей.

Подготовил Петр Лихоманов