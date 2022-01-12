В Брюсселе завершилось заседание Совета Россия - НАТО

Новости

Глава комитета ГД исключил полный локдаун из-за "омикрона" 17:30
Google, Facebook и WhatsApp заплатили многомиллионный штраф 17:18
Объем обработки отходов в России достиг 40,6% 17:17
Киевский суд разрешил задержать Порошенко 17:11
Минфин оценил расходы на индексацию пенсий выше уровня инфляции 17:03
Кабмин ФРГ: Вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается 16:35
Гинцбург: В Москве треть всех заражений приходится на долю "омикрона" 16:31
Канцлер Германии поддержал возобновление работы Совета Россия - НАТО 16:30
Штурм здания китайским дроном показали на видео 16:23
Гинцбург: Конструирование "Спутника V" под "омикрон" фактически закончено 16:19
Фестиваль в Гетеборге проведет эксперимент с массовым гипнозом 16:15
Посол: Назарбаев находится в столице Казахстана 15:53
Эксперты оценили снижение порога капвложений в свободный порт Владивосток 15:52
Песков рассказал об участии Путина в работе штаба по борьбе с ковидом 15:48
ФМБА обеспечит РФ новыми тест-системами для выявления "омикрона" за 7-10 дней 15:47
В Москве обнаружили тело бывшего помощника Владимира Жириновского 15:43
Песков прокомментировал планы Канье Уэста встретиться с Путиным 15:33
Бросивший файер в полицейских в Москве получил 5 лет колонии 15:27
Россельхознадзор запретил ввоз животноводческой продукции из Казахстана 15:22
Песков: Нет связи между военными учениями в РФ и переговорами с Западом 15:20
Лавров обсудил с главой МИД Греции ход переговоров о гарантиях безопасности 15:17
Эксперт объяснил решение проиндексировать пенсии россиян выше инфляции 14:53
Песков заявил о нежелании России сыпать угрозами 14:47
Володин рассказал о взаимодействии депутатов и прокуратуры по защите прав граждан 14:46
У Леонида Куравлева диагностировали тяжелое поражение мозга 14:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Три века российской прокуратуры
Три века российской прокуратуры
12.01.2022 16:38
Рубрика: В мире

В Брюсселе завершилось заседание Совета Россия - НАТО

Текст: Юрий Когалов
Заседание Совета Россия - НАТО, проходившее в Брюсселе завершилось, встреча длилась около четырех часов. Как передает ТАСС, переговоры заняли больше времени, чем ожидалось.

Завершившееся заседание стало первым после более чем двухлетнего перерыва. Встреча в Брюсселе была вторым этапом консультаций России и Запада по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. Она прошла в развитие переговоров между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Песков заявил о беспокойстве Москвы в связи с любым расширением НАТО

В преддверии заседания глава российской делегации, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко выразил надежду на "серьезный, глубокий разговор по ключевым, фундаментальным проблемам европейской безопасности".

Россия настаивает, чтобы альянс не принимал новых членов и отказался от озвученного на саммите в Бухаресте в 2008 году намерения принять в НАТО Украину и Грузию. Кроме того, Москва требует, чтобы НАТО не размещала неподалеку от наших границ вооружения, способные поражать цели на российской территории, отказалась от угрожающего России материально-технического освоения территории стран, которые присоединились к альянсу после подписания Основополагающего акта Россия - НАТО в 1997 году.

Как заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, Москва ждет от Брюсселя и Вашингтона "реальный шаг навстречу России".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг со своей стороны заверял, что альянс готов выслушать озабоченности России, начать открытый и осмысленный диалог. Однако он отверг возможность компромисса по вопросам расширения альянса.

В мире Европа Бельгия РГ-Фото Россия и НАТО

Главное сегодня

В СФ назвали размер прибавки к пенсии при индексации на 8,6%
Захарова посоветовала Нуланд больше думать о США, а не о России
Песков: Процесс вывода миротворцев из Казахстана координирует ОДКБ
Путин заявил, что "Спутник V" эффективнее других вакцин
Посол: Назарбаев находится в столице Казахстана
Как и откуда в Казахстан пришел террор
Читатели The Times высмеяли адмирала за его слова о российских подлодках