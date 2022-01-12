В Брюсселе завершилось заседание Совета Россия - НАТО

Завершившееся заседание стало первым после более чем двухлетнего перерыва. Встреча в Брюсселе была вторым этапом консультаций России и Запада по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. Она прошла в развитие переговоров между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве.

В преддверии заседания глава российской делегации, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко выразил надежду на "серьезный, глубокий разговор по ключевым, фундаментальным проблемам европейской безопасности".

Россия настаивает, чтобы альянс не принимал новых членов и отказался от озвученного на саммите в Бухаресте в 2008 году намерения принять в НАТО Украину и Грузию. Кроме того, Москва требует, чтобы НАТО не размещала неподалеку от наших границ вооружения, способные поражать цели на российской территории, отказалась от угрожающего России материально-технического освоения территории стран, которые присоединились к альянсу после подписания Основополагающего акта Россия - НАТО в 1997 году.

Как заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, Москва ждет от Брюсселя и Вашингтона "реальный шаг навстречу России".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг со своей стороны заверял, что альянс готов выслушать озабоченности России, начать открытый и осмысленный диалог. Однако он отверг возможность компромисса по вопросам расширения альянса.