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12.01.2022 07:31
Рубрика: В мире

В Чехии появился ларек с пивом для туристов, работающий без продавца

Текст: Владимир Емельяненко, Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Неделя № 5(8653)
На горной тропе в чешских Крконоше стоит необычный ларек с пивом.
Этот живописный ларек в Чехии устроен по принципу: сначала - пиво, потом - деньги. Фото: www.facebook.com

Он работает "на доверии". На высоте 1080 метров туристов ждет большой деревянный ящик-будка с двумя кранами: из одного течет чешское пиво Konrad, из другого - малиновый лимонад Malinovka.

Фото: Michal Cizek / AFP
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Тут самообслуживание: можно самому взять пластиковые стаканы объемом 0,3 или 0,5 литра и налить себе соответствующее количество выбранного напитка. Поблизости нет ни владельца этого "пивного ларька", ни продавца. Оплата производится не через терминал, а через простую прорезь в будке. Факт оплаты никто не проверяет. На ящике висит прейскурант: за меньшую порцию пива в прорезь нужно кинуть 20 крон, а за большую - 30 крон. По информации СМИ, эту будку местные предприниматели установили после того, как началась пандемия. Она исключает контакт продавца и покупателя и пользуется у туристов огромной популярностью.

Как вам это?

Ольга Бессонова, социолог ВЦИОМ, экономист, ведущий научный сотрудник Сибирского отделения РАН, Новосибирск:

Я бы такой тип хозяйствования назвала "кафе на доверии". Их, кстати, в новой России хватает. Заглядывала в такие пельменные в Новосибирске и Иркутске, есть такое кафе на овощном рынке в Ялте, в Калуге уже название кафе "Коммуналка" говорит само за себя. Есть россыпь домашних едален на Кавказе - в Махачкале, Нальчике, Владикавказе, Пятигорске, где предлагают поесть фирменные блюда без ценника, а заплатить "сколько дадите". Такой тип экономики можно назвать "раздаточным". Его корни - из древней Руси, а как показывает современный опыт Чехии, возможно, из общего славянского уклада хозяйствования.

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