В ЕС могут создать должность комиссара по защите животных

Европарламент требует создать новую должность Еврокомиссара, который будет заниматься исключительно обеспечением прав братьев наших меньших.

Евродепутаты уверены, что ЕС слишком мало уделяет внимания вопросам защиты прав животных. Ведь в фермерских хозяйствах варварски содержат скот в клетках, и никто не заботится о благополучии рыбы, разводимой в искусственных водоемах. Поэтому парламентарии настаивают, чтобы в новый состав Еврокомиссии, который будет назначен в 2024 году, обязательно была введена должность защитника животных.

В принципе данный вопрос относится к компетенции комиссара ЕС по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Стеллы Кириакидис. Но понятно, что в условиях пандемии коронавируса уделять достаточно внимания проблемам животных она не может.

В качестве компромиссного шага, в случае невозможности выделения новой должности еврокомиссара, поборники прав животных предлагают создать специальный директорат в брюссельской управленческой структуре. Ведь число комиссаров (фактически - министров) строго ограничено - их 27 по числу стран-членов Евросоюза. А вот различных директоратов, агентств и служб - нет. Сейчас таковых в Еврокомиссии насчитывается 56, а число чиновников достигает 32 тысяч без учета различных "внештатников". Еще десять лет назад профильных департаментов было всего 33, а бюрократический аппарат состоял из 23 тысяч чиновников.