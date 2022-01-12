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12.01.2022 13:45
Рубрика: В мире

В ЕС могут создать должность комиссара по защите животных

Текст: Иван Сысоев

Европарламент требует создать новую должность Еврокомиссара, который будет заниматься исключительно обеспечением прав братьев наших меньших.

Почему ЕС игнорирует проблему животных в цирках

Евродепутаты уверены, что ЕС слишком мало уделяет внимания вопросам защиты прав животных. Ведь в фермерских хозяйствах варварски содержат скот в клетках, и никто не заботится о благополучии рыбы, разводимой в искусственных водоемах. Поэтому парламентарии настаивают, чтобы в новый состав Еврокомиссии, который будет назначен в 2024 году, обязательно была введена должность защитника животных.

В принципе данный вопрос относится к компетенции комиссара ЕС по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Стеллы Кириакидис. Но понятно, что в условиях пандемии коронавируса уделять достаточно внимания проблемам животных она не может.

В качестве компромиссного шага, в случае невозможности выделения новой должности еврокомиссара, поборники прав животных предлагают создать специальный директорат в брюссельской управленческой структуре. Ведь число комиссаров (фактически - министров) строго ограничено - их 27 по числу стран-членов Евросоюза. А вот различных директоратов, агентств и служб - нет. Сейчас таковых в Еврокомиссии насчитывается 56, а число чиновников достигает 32 тысяч без учета различных "внештатников". Еще десять лет назад профильных департаментов было всего 33, а бюрократический аппарат состоял из 23 тысяч чиновников.

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