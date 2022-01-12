В Германии потребовали запретить запуск фейерверков новогодней ночью

Профсоюз полиции Германии вместе с ассоциациями медиков и экологов потребовали запретить фейерверки в предстоящую новогоднюю ночь по всей стране.

Жители Гамбурга привыкли к фейерверкам в новогоднюю ночь, но теперь врачи и полицейские просят запретить пиротехнику по всей стране. Фото: GettyImages

Как рассказывает Spiegel online, их главный аргумент в том, что больницы и так перегружены из-за ковида, поэтому наплыв пациентов с травмами станет дополнительной нагрузкой на врачей.

В Германии до сих пор такие решения принимались точечно, на уровне отдельных городов. Около 40 из них уже давно не разрешают взрывать петарды и устраивать частные шоу фейерверков в ночь с 31 декабря на 1 января в исторических районах, включая пешеходные зоны и средневековые земляные валы, сады и парки, площади перед ратушами и кафедральными соборами. Нарушителям грозят штрафы до 10 000 евро.

Изначально власти объясняли жесткие меры борьбой с выбросом твердых частиц в атмосферу и повышенным стрессом для животных и птиц. Затем подключился фактор "короны". Медицинским бригадам и без того приходится работать в две смены, так что врачи и персонал по уходу за больными зачастую лишены возможности встретить праздник в кругу семьи.

Некоторые муниципалитеты уже обновили запреты на предстоящий Новый год. Например, в Берлине площадь Александерплац и часть одной из улиц в многолюдном районе Шёнеберг объявлены зонами, свободными от фейерверков. В студенческом Гёттингене нельзя будет взрывать петарды возле фахверковых домов, а также в радиусе 200 метров от церквей, домов престарелых и больниц. В Бремене запрет коснулся также территорий зоопарка и аэропорта.

Как вам это?

Сергей Комлев, фельдшер скорой помощи, председатель первичной организации профсоюза "Действие" в Новосибирске:

- В новогодние праздники нагрузка на бригады скорой помощи серьезно увеличивается, но массового травмирования от петард и фейерверков не припомню. За годы моей работы сталкивался с одним-двумя случаями.

Другое дело, пожарная безопасность. Думаю, запрещать это развлечение не стоит, тут мы, скорее, получим обратный эффект, когда появится больше контрафактных, некачественных петард. А вот ограничить их запуск какими-то отведенными для этого площадками можно.

Татьяна Дугина, зоозащитница, председатель общественной организации "Друг" в Омске:

- В России давно пора ввести аналогичный запрет. По крайней мере запуск салютов необходимо разрешать только в строго определенных местах. Это для нас, людей, фейерверки и петарды - праздник. А животные их безумно боятся, взрывы пиротехники для них сродни апокалипсису. Ежегодно в декабре-январе в Омске от фейерверков страдают десятки собак.