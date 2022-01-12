В Германии запустили официальный портал для анонимных налоговых жалоб

Хотите "заложить" соседа, конкурента по бизнесу или даже собственного босса? Добро пожаловать на сайт анонимных доносов! Так немецкие СМИ пишут об инициативе финансовых властей Баден-Вюртемберга.

До сих пор было непросто сообщить о неплательщике и остаться инкогнито. Фото: twinsterphoto / iStock

Регион стал первой землей ФРГ, запустившей официальный портал для жалоб на налоговые нарушения.

Как пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, немецкие законы и раньше позволяли любому гражданину сообщить властям о предполагаемых финансовых махинациях. Однако заявителю было нелегко остаться инкогнито. К тому же инспекторы зачастую не имели возможности вступить с ним в переписку и задать уточняющие вопросы.

"Благодаря системе анонимного информирования вы можете незаметно общаться с финансовой администрацией", - объясняет издание. Пожаловаться можно и на бытовые ситуации - например, если к соседям нелегально приходит уборщица, сиделка или няня. В Федеральной налоговой палате не в восторге от идеи. Там признают, что критерии для рассмотрения анонимных заявок размыты. И на спецподразделение налогового надзора может обрушиться "лавина неквалифицированных писем".

А как у нас?

Ирина Бычкова, ведущий юрист национальной юридической службы Amulex.ru:

- Сейчас любое заинтересованное лицо может обратиться в налоговые органы России с заявлением, жалобой или обращением. Сигнал о налоговом правонарушении можно круглосуточно отправить в виде электронного сообщения через сайт Федеральной налоговой службы. Кроме того, подать сообщение можно письменно (лично) либо почтовым отправлением. Все обращения регистрируются и на все обращения готовятся письменные ответы. Анонимная жалоба в налоговую инспекцию подается в определенных случаях. Это возможно, когда готовится или уже совершено противоправное действие или заявитель, который хочет остаться неизвестным, столкнулся со злоупотреблением служебным положением.