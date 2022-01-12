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12.01.2022 07:08
Рубрика: В мире

В Германии запустили официальный портал для анонимных налоговых жалоб

Текст: Екатерина Забродина, Роман Маркелов
Российская газета - Неделя № 5(8653)
Хотите "заложить" соседа, конкурента по бизнесу или даже собственного босса? Добро пожаловать на сайт анонимных доносов! Так немецкие СМИ пишут об инициативе финансовых властей Баден-Вюртемберга.
До сих пор было непросто сообщить о неплательщике и остаться инкогнито. Фото: twinsterphoto / iStock

Регион стал первой землей ФРГ, запустившей официальный портал для жалоб на налоговые нарушения.

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Как пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, немецкие законы и раньше позволяли любому гражданину сообщить властям о предполагаемых финансовых махинациях. Однако заявителю было нелегко остаться инкогнито. К тому же инспекторы зачастую не имели возможности вступить с ним в переписку и задать уточняющие вопросы.

"Благодаря системе анонимного информирования вы можете незаметно общаться с финансовой администрацией", - объясняет издание. Пожаловаться можно и на бытовые ситуации - например, если к соседям нелегально приходит уборщица, сиделка или няня. В Федеральной налоговой палате не в восторге от идеи. Там признают, что критерии для рассмотрения анонимных заявок размыты. И на спецподразделение налогового надзора может обрушиться "лавина неквалифицированных писем".

А как у нас?

Ирина Бычкова, ведущий юрист национальной юридической службы Amulex.ru:

- Сейчас любое заинтересованное лицо может обратиться в налоговые органы России с заявлением, жалобой или обращением. Сигнал о налоговом правонарушении можно круглосуточно отправить в виде электронного сообщения через сайт Федеральной налоговой службы. Кроме того, подать сообщение можно письменно (лично) либо почтовым отправлением. Все обращения регистрируются и на все обращения готовятся письменные ответы. Анонимная жалоба в налоговую инспекцию подается в определенных случаях. Это возможно, когда готовится или уже совершено противоправное действие или заявитель, который хочет остаться неизвестным, столкнулся со злоупотреблением служебным положением.

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